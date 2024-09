Test de chute : l'iPhone 16 Pro Max à terre, protégez le vôtre

Le verre est lisse, brillant et élégant, offrant une surface parfaite pour transmettre vos intentions et votre toucher à l’esprit brillant de l’iPhone 16 Pro Max. Cependant, il n’est pas indestructible et peut parfois se comporter de manière... disons, "verre", comme se briser en une multitude de morceaux lorsqu’il tombe. C’est ce qu’a révélé un récent test de chute réalisé par AllState avec la dernière série d’iPhones d’Apple.

L’entreprise américaine d’assurance teste les iPhones depuis 13 ans et rapporte que l’iPhone 16 Pro Max n’a pas survécu à son test de "fragilité" cette année. Aucun iPhone n’a résisté aux tests de chute du plan de protection AllState depuis plus d’une douzaine d’années.

Lorsqu'ils ont placé l’iPhone 16 Pro Max dans une machine spéciale, le fameux "Dropbot", et l’ont fait tomber d’une hauteur de 1,8 mètre sur un trottoir en béton, l’écran s’est fissuré, l’affichage a vacillé, puis s’est éteint (voir le test dans la vidéo ci-dessous).

On pouvait encore sentir des vibrations haptiques en touchant l’écran, ce qui laisse penser que seul l’affichage nécessiterait un remplacement. Lorsqu'ils ont réalisé le même test avec le dos de l’appareil face au sol, le verre autour de l’appareil photo s’est fissuré, mais le téléphone est resté pleinement fonctionnel. Un résultat meilleur que celui de l’iPhone 15 Pro Max l’année dernière, qui, lui, était devenu inutilisable après une chute sur son dos.

Il est évident qu’AllState, qui vend des protections supplémentaires pour les appareils mobiles, a un intérêt dans ce domaine. Prouver que l’iPhone n’est pas à l’épreuve du béton pourrait inciter les gens à envisager un plan de protection pour leur nouvel iPhone 16 Pro Max.

Cela dit, les résultats restent un peu décevants. Lors du lancement, Apple avait déclaré que son deuxième bouclier en céramique, un mélange de verre développé conjointement avec Corning (qui fabrique le Gorilla Glass présent sur la plupart des smartphones haut de gamme), était non seulement 50 % plus résistant que la première génération, mais aussi plus solide que le verre de la plupart des autres smartphones.

Allstate Protection Plans | Apple iPhone 16 Pro Max Breakability Drop Tests - YouTube Watch On

Nous avons testé à la fois l’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 16 Pro, qui sont d'excellents smartphones boostés par l'Apple Intelligence, avec des designs légèrement mis à jour et plus grands. Nous ne réalisons pas intentionnellement des tests de chute, mais l’iPhone 16 Pro Max a accidentellement chuté d’une hauteur de 90 cm sur un sol rugueux.

Sans surprise, il s'en est bien sorti. Les deux téléphones sont d’ailleurs équipés de coques. L’iPhone 16 Pro Max est actuellement protégé par une superbe coque Speck. Elles sont extrêmement résistantes et protègent l’arrière, les côtés et les bords, et comme les bords et coins sont des points de stress pour ces écrans Super Retina XDR bord à bord, elles aident aussi à protéger le verre.

Quant à l’iPhone 16 Pro, il est dans une coque en silicone, qui offre une bonne protection. Cependant, il y a quelques jours, nous avons remarqué une rayure courant presque sur toute la longueur de l’écran. Et pourtant, aucune clé ni diamant n'était dans la poche. Nous faisons toujours très attention, et pourtant, cette rayure est bien là.

Le point à retenir, et peut-être celui d’AllState, c’est que le verre reste du verre, et il n'y a qu’une certaine protection possible. Comme évoqué le mois dernier : "Il est encore bien trop facile d’endommager nos précieux téléphones." À ce moment-là, il était question du nouveau Google Pixel 9, un appareil recouvert de Gorilla Glass Victus 2, qui s’était lui aussi rapidement retrouvé avec une rayure.

Ces tests ne sont simplement pas conclusifs. AllState a utilisé deux téléphones différents pour effectuer les tests de chute avant et arrière. Comme les résultats avec le Dropbot étaient quasiment identiques à ceux de l’année dernière, AllState a décidé de ne pas recommencer les tests. Il est possible que des tests supplémentaires auraient donné des résultats différents. Il y a même des cas où des gens ont fait tomber leurs téléphones sur du béton d’une hauteur de 1,5 mètre, avec l’appareil heurtant le sol, rebondissant, et restant miraculeusement sans égratignure.

Bien que l’iPhone 16 Pro Max n’ait pas bien résisté à ces tests, nous ne saurons jamais ce que des centaines de chutes similaires auraient donné. Ce n’est pas forcément un défaut de fabrication, mais il y a une part de chance à prendre en compte. C’est pour cela que les coques sont si populaires : elles sont un moyen efficace d’augmenter vos chances.

Apple a été contacté pour un commentaire, et ce post sera mis à jour dès réception de leur réponse.