Assassin's Creed Shadows décalé à février 2025, lancement sur Steam

Ubisoft a annoncé que la sortie de Assassin's Creed Shadows est reportée à 2025. Après avoir annulé sans explication une conférence de presse dédiée au jeu plus tôt cette semaine, Ubisoft a confirmé que Shadows ne sortira plus le 12 novembre comme prévu, mais sera disponible le 14 février 2025.

Dans un communiqué publié sur X / Twitter, l'éditeur a expliqué que l'équipe de développement avait besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu avant son lancement.

"C'est un ajout ambitieux à la franchise, une expérience riche à vivre à travers les yeux de deux protagonistes uniques - mais nous réalisons que nous avons besoin de plus de temps pour polir et affiner cette expérience, en poussant encore plus loin certaines de nos fonctionnalités clés, précise le post."

Ubisoft a également confirmé que, contrairement aux récents opus d'Assassin's Creed, Shadows sera disponible dès le premier jour sur Steam, ainsi que sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, et Amazon Luna.

De plus, toutes les précommandes existantes seront annulées et remboursées, Ubisoft abandonnant son modèle traditionnel de season pass.

À la place, toutes les nouvelles précommandes donneront droit gratuitement à la première extension d'Assassin's Creed Shadows.

Dans une lettre séparée adressée aux investisseurs, Marc-Alexis Côté, vice-président et producteur exécutif de la franchise Assassin's Creed, a expliqué que ce report fait suite aux leçons tirées de la sortie récente de Star Wars Outlaws.

"Bien que le jeu soit complet en termes de fonctionnalités, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont conduit à accorder plus de temps pour affiner le titre", a déclaré Côté.

"Cela permettra à cet opus, le plus grand de la franchise, de pleinement répondre à ses ambitions, notamment en tenant la promesse de notre aventure à deux protagonistes, avec Naoe et Yasuke, offrant chacun des styles de jeu très différents."

Bien que le jeu en monde ouvert de Massive Entertainment ait été bien accueilli, Star Wars Outlaws a sous-performé au niveau des ventes. Le développeur a récemment dévoilé ses plans pour mettre à jour et améliorer le jeu, tout en annonçant une date de sortie sur Steam fixée au 21 novembre.

"En réponse aux retours des joueurs, les équipes de développement d'Ubisoft sont actuellement pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de capter un large public pendant la saison des fêtes, positionnant ainsi Star Wars Outlaws comme un acteur fort sur le long terme, a ajouté Côté."