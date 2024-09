Samsung Galaxy S24 FE se dévoile dans une vidéo

Nous nous attendons à ce que Samsung annonce bientôt le Samsung Galaxy S24 FE, mais vous n'avez pas besoin d'attendre cette date insaisissable pour en savoir plus sur le téléphone à venir, car une vidéo de déballage apparemment officielle a fuité, montrant l'appareil et révélant plusieurs de ses spécifications clés.

La vidéo a été partagée par @evleaks sur X, et comme son compte est privé, vous ne pourrez pas la regarder si vous ne le suivez pas. Nous avons cependant inclus une image de la vidéo ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, le Samsung Galaxy S24 FE présenté ici ressemble beaucoup à ce qu'il était dans les fuites précédentes, avec un appareil photo à trois lentilles à l'arrière. Il est également doté d'un écran plat et d'un appareil photo perforé en haut de l'écran.

(Image credit: @OnLeaks)

L'élément de déballage de la vidéo montre que, en plus du téléphone lui-même, vous obtenez un câble de charge USB-C, un outil de retrait de la carte SIM et un guide de démarrage rapide - des choses standard, mais la vidéo énumère également diverses spécifications et d'autres détails du téléphone.

Il s'agit notamment des couleurs, le Samsung Galaxy S24 FE étant censé être disponible en bleu, graphite, gris, menthe et jaune.

Le téléphone serait également équipé d'un appareil photo principal de 50 Mpx, d'un appareil ultra-large de 12 Mpx et d'un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique 3x, ainsi que d'un appareil photo selfie de 10 Mpx.

Ces caractéristiques sont les mêmes que celles de l'appareil photo du Samsung Galaxy S23 FE, mais la vidéo indique qu'il s'agit du système d'appareil photo le plus puissant jamais installé sur un Galaxy FE. Cela semble être dû au ProVisual Engine, qui est une suite d'outils alimentés par l'IA que l'on retrouve dans la gamme Samsung Galaxy S24, et qui, selon la vidéo, permet d'obtenir des « portraits époustouflants en basse lumière ».

Parmi les autres spécifications citées, on trouve un chipset Exynos 2400e, qui serait une version légèrement moins puissante de l'Exynos 2400 utilisé dans certaines versions du Samsung Galaxy S24.

Un écran et une batterie plus grands

Le Samsung Galaxy S23 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Un écran de 17 centimètres est également indiqué, ce qui correspond à 6,69 pouces. Samsung commercialisera probablement cet écran comme étant de 6,7 pouces, ce qui représente un sacré bond en avant par rapport à l'écran de 6,4 pouces du Samsung Galaxy S23 FE. L'écran est également listé, sans surprise, comme ayant une résolution Full HD+, ainsi qu'une luminosité maximale de 1 900 nits (contre 1 450 nits sur le modèle actuel).

La batterie du Samsung Galaxy S24 FE est apparemment de 4 700 mAh (contre 4 500 mAh sur le S23 FE), ce qui permet de visionner des vidéos pendant 28 heures. Le téléphone serait doté d'un châssis en aluminium, de verre Gorilla Victus+ à l'avant et à l'arrière, et d'un indice de protection IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il est également indiqué qu'il prend en charge le système Galaxy AI.

Bien sûr, nous prenons cette vidéo avec des pincettes, mais étant donné son aspect officiel et le fait qu'elle provienne d'un leaker ayant un superbe palmarès, nous serions très surpris s'il ne s'agissait pas d'une véritable affaire.

Nous le saurons probablement très bientôt, car des fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S24 FE sera annoncé le 26 septembre.

