Ces MacBook et iMac sont désormais obsolètes selon Apple

Apple vient de déclarer obsolète une nouvelle série de Macs, et d'autres modèles ont été déplacés dans la catégorie vintage, y compris des MacBooks datant d'aussi peu que 2018 dans ce dernier cas.

9 to 5 Mac a repéré qu'Apple a mis à jour sa liste complète de Macs obsolètes et vintage, avec les nouveaux ajouts suivants.

Les Macs désormais désignés comme obsolètes sont les suivants :

MacBook Air 13 pouces (début 2015)

MacBook Pro 13 pouces (2016, avec 2 ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro 13 pouces (2016, avec 4 ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro 15 pouces (2016)

MacBook Pro Retina 13 pouces (début 2015)

MacBook Retina 12 pouces (début 2016)

iMac 21,5 pouces (fin 2015)

iMac Retina 4K 21,5 pouces (fin 2015)

iMac Retina 5K 27 pouces (fin 2015)

Et les Macs qui sont maintenant classés comme vintage sont :

MacBook Air Retina 13 pouces (2018)

MacBook Pro 13 pouces (2017, avec 2 ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro 13 pouces (2018, avec 4 ports Thunderbolt 3)

Pour rappel, Apple classe régulièrement les Mac dans ces deux catégories, le terme « obsolète » signifiant que le produit en question n'est plus commercialisé depuis plus de sept ans. Dans ce cas, Apple (ou ses partenaires de service officiels) ne fournira plus de pièces pour réparer les Mac obsolètes.

La classification « vintage » n'est pas aussi grave et s'applique au matériel âgé de cinq ans. Dans ce cas, les réparations et les pièces détachées sont disponibles, mais leur nombre peut être limité. Il s'agit essentiellement d'un avertissement indiquant que le Mac est sur le point de disparaître, et à sept ans, la machine devient obsolète comme indiqué.

(Image credit: Getty Images)

Analyse : Progrès - et profits - contre durabilité

L'obsolescence ne signifie pas, bien sûr, que votre Mac doit être immédiatement mis au rebut. En revanche, cela signifie que si un composant présente un problème, vous n'avez pratiquement plus rien à faire. (Il convient de noter que certains MacBooks obsolètes peuvent bénéficier d'une réparation de batterie pendant une période prolongée, comme le rappelle Apple sur sa page d'assistance mentionnée ci-dessus).

Même avec un Mac ancien, il se peut qu'une pièce nécessaire ne soit pas disponible ou que vous deviez la chercher. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons : Apple donne l'impression d'agir un peu trop tôt en sortant ces Macs de la catégorie « entièrement pris en charge pour les réparations », dans un monde où l'on cherche idéalement à donner plus de longévité au matériel, dans un souci de durabilité.

Bien entendu, Apple pousse également les machines plus anciennes vers la sortie du côté logiciel de l'équation. La dernière version de macOS Sequoia signifie que dans le cas d'un MacBook Air, vous avez besoin d'un modèle à partir de 2020 pour faire fonctionner le système d'exploitation. Ou un iMac de 2019 ou plus récent, pour prendre un autre exemple - tous les Mac relativement modernes sont loin de pouvoir exécuter macOS 15 (voir ici la liste complète des compatibilités).