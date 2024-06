Samsung pourrait ouvrir les réservations pour le Z Fold 6 et le Z Flip 6 cette semaine - avec une rumeur de hausse de prix

On attend avec impatience ce que les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Samsung Galaxy Z Flip 6 vont apporter au marché des meilleurs téléphones pliables cette année. Quelques nouvelles fuites donnent des détails sur leur disponibilité et leur prix.

Pour commencer, SamMobile rapporte que les clients de Samsung en Inde reçoivent des emails concernant une date de réservation cette semaine. C'est une pratique courante chez Samsung, agissant comme une sorte de précommande pour la précommande, pour s'assurer d'être dans la file d'attente pour un appareil.

Ces réservations sont souvent accompagnées d'un avantage ou deux pour encourager l'inscription, même avant de savoir ce que Samsung propose. Il n'est pas nécessaire de verser un acompte, et il est facile de se rétracter.

Selon ces emails, la date de réservation est le mercredi 26 juin, bien qu'il ne soit pas clair si ce sera la même date dans le monde entier. C'est un autre signe que les Z Fold 6 et Z Flip 6 arriveront bientôt, probablement deux semaines plus tard, le mercredi 10 juillet.

Le prix des Z Fold 6 et Z Flip 6 est-il correct ?

Le lancement des successeurs de ces téléphones pourrait avoir lieu dans quelques semaines seulement (Image credit: Future)

Dans une fuite distincte, SamInsider (via GSMArena) a découvert des listes de détaillants suggérant que le Samsung Galaxy Z Flip 6 sera vendu en Europe à 1 340 € pour le modèle 256 Go, et 1 467 € pour le modèle 512 Go, lorsque ce téléphone pliable verra enfin le jour.

Pour comparaison, le Samsung Galaxy Z Flip 5 a été lancé l'année dernière à des prix de 1 200 € ou 1 320 €, ce qui représente une augmentation de prix d'environ 11-12 % pour le modèle 2024.

Il faut garder à l'esprit que cette source n'a pas encore beaucoup fait parler d'elle, et que les augmentations de prix sont susceptibles de varier selon les régions. Cependant, cela correspond à des fuites précédentes suggérant que les deux pliables de Samsung seront plus chers cette année.

Si cela se confirme, plusieurs raisons peuvent l'expliquer, allant des coûts de la chaîne d'approvisionnement aux conditions du marché. Espérons que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 apporteront suffisamment d'améliorations pour justifier cette augmentation de prix.

