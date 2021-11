Comment gagner des crédits rapidement sur Forza Horizon 5 ?

C'est la monnaie qui dirige le monde, et particulièrement celui de Forza Horizon 5. Les crédits (la monnaie du jeu) permettent d'acheter des voitures, de la musique, des fondations et, pour la première fois dans la licence, des vêtements pour votre personnage. Avec une collection de plus de 700 voitures à acquérir comme autant de Pokémon peu écologiques, vous allez avoir besoin de gonfler votre compte en banque virtuel.

Ne vous inquiétez pas, cependant : depuis des années, la communauté Horizon partage de nombreuses astuces pour créer toujours plus de richesses - et vous pouvez utiliser les fruits de leur expérience dans le dernier Forza Horizon pour gagner une somme rondelette en très peu de temps. Dans ce guide pratique, nous allons vous présenter quelques-unes de leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez générer des crédits rapidement sur Forza Horizon 5.

N'achetez pas de voitures tout de suite

(Image credit: Microsoft)

Il peut sembler contraire à la déclaration d'intention de Forza Horizon de ne pas vous lancer immédiatement dans une collection extravagante de bolides, mais il reste malgré tour fortement recommandé de ne pas acheter de voitures immédiatement dans le jeu.

Au début de celui-ci, vous recevez trois véhicules très performants, vous en collecterez une multitude par la suite en récompense de vos exploits et au fil de la campagne scénarisée. Les possesseurs du Pack de bienvenue obtiennent presque immédiatement une série de moteurs de grande valeur, dont des spécimens de classe S2.

Tout cela signifie que vous n'avez pas besoin de gaspiller de l'argent lors de vos premières heures de course pour acheter des véhicules moyens en prix et en performances. Ces crédits seront mieux dépensés dans les mises à niveau successives des voitures déjà présentes dans votre garage.

Gagnez des points de compétence, achetez des crédits

(Image credit: Microsoft)

Les points de compétence sont générés lorsque vous réalisez de grandes prouesses ou des choses folles. Conduire vite, provoquer des destructions massives, faire des drifts... Vous l'avez compris, ces points s'avèrent faciles à collecter, notamment en sortant des sentiers battus et en enchaînant les sauts et les destructions.

Une fois que vous en avez gagné un certain nombre, rendez-vous sur le menu "Voitures", et dépensez-les pour augmenter la valeur de vos véhicules pour les vendre ultérieurement... et récupérer des crédits.

Gardez à l'esprit que les points de compétence gagnés peuvent être dépensés sur n'importe quelle itération du même véhicule, donc si vous gagnez un tas de points de compétence pour un véhicule donné, puis que vous le vendez ou l'offrez, vous récupérez tous ces points de compétence pour les investir dans la même voiture si vous la rachetez. Notez que la vente de Jeep Willys constitue le meilleur moyen de générer des crédits facilement et rapidement. Récupérez-en une gratuitement dans une grange et commencez à accumuler des points de compétence pour l'optimiser.

Ne faites qu'une bouchée du circuit Goliath

(Image credit: Microsoft)

Le Goliath est un très long circuit sur route. Avec une voiture S2 bien réglée vous pouvez la terminer en 10-11 minutes. Le temps et la distance impliqués en font une course extrêmement plébiscitée par les chasseurs de crédits. Vous pouvez ajuster les aides et le niveau de difficulté de l'IA pour multiplier les crédits, mais il faut trouver le juste milieu : ne montez pas trop haut au point de franchir la ligne d'arrivée en queue de peloton et de repartir avec rien d'autre que des points XP.

Revendez des voitures exclusives à l'hôtel des ventes

(Image credit: Microsoft)

Chaque saison, quelques voitures peuvent être remportées en accomplissant des événements saisonniers. Certaines d'entre elles peuvent être localisées sur le Salon de l'auto, mais d'autres sont des exclusivités qui ne peuvent être acquises que de cette façon. Cela signifie qu'elles ont une grande valeur sur le marché de l'occasion, surtout lorsque la saison change et qu'il n'y a plus d'autre moyen d'obtenir ce véhicule.

Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en obtenant ces voitures à la dure, en cochant les événements saisonniers, puis en mettant aux enchères ces automobiles une fois la saison passée. Mais il faut tenir compte de l'énigme de l'œuf et de la poule : la plupart des gens veulent collecter des tonnes de crédits pour pouvoir acheter des voitures. En particulier des voitures rares. Êtes-vous sûr de vouloir privilégier les crédits plutôt que la voiture pour laquelle vous avez durement concouru ?