Tears of the Kingdom : date de sortie, bandes-annonces et actualités du nouveau volet de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (également connu sous le nom de Breath of the Wild 2) sortira finalement plus tard cette année, et semble prêt à poursuivre l'histoire de Link et Zelda alors qu'ils se battent pour sauver Hyrule d'une nouvelle menace.

Exclusivement disponible sur Nintendo Switch, Tears of the Kingdom est la suite de Breath of the Wild de 2017, qui est largement considéré comme l'un des meilleurs jeux Switch de tous les temps et a été le plus grand titre de lancement de la console. En d'autres termes, Tears of the Kingdom a de lourdes responsabilités à assumer.

Si Tears of the Kingdom semble utiliser les mêmes lieux et mécaniques de jeu que Breath of the Wild, il s'en distingue par de nombreux éléments. Par exemple, vous pourrez vous envoler dans les airs et explorer des îles flottantes, avant de revenir au sol en parachute. Vous pourrez même, cette fois-ci, manipuler le temps. Vous voulez en savoir plus ? Lisez la suite pour découvrir tout ce que nous savons déjà sur Tears of the Kingdom.

Tears of the Kingdom: aller droit au but

Qu'est-ce que c'est ? La suite à venir de Breath of the Wild, sorti en 2017

La suite à venir de Breath of the Wild, sorti en 2017 Quand pourrai-je y jouer ? Le 12 mai 2023

Le 12 mai 2023 Sur quel console puis-je y jouer ? Nintendo Switch

(Image credit: Nintendo)

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera lancé le 12 mai 2023. Sans surprise pour un jeu Nintendo original, il sera exclusif à la famille de consoles Nintendo Switch.

Tears of the Kingdom devait initialement sortir en 2022 mais, en mars de la même année, Nintendo a repoussé la date à 2023. Le producteur de la série, Eiji Aonuma, a expliqué aux fans que c'était pour "prolonger un peu le temps de développement". Vous pouvez précommander The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (s'ouvre dans un nouvel onglet) dès maintenant.

Tears of the Kingdom : Bandes-annonces

La dernière bande-annonce

Nous avons eu un aperçu de Tears of the Kingdom lors du Nintendo Direct du 8 février 2023. Une nouvelle bande-annonce a été montrée, qui présente de nouveaux mécanismes de déplacement et un aperçu de l'histoire.

La bande-annonce nous offre le meilleur aperçu de Tears of the Kingdom, avec de nouveaux ennemis mais aussi de vieux ennemis. Des véhicules sont également présentés, dont une sorte de voiture et un véhicule volant. Découvrez ci-dessous le second trailer officiel.

Plus de bandes-annonces

Nous avons inclus quelques bandes-annonces de Tears of the Kingdom dans cet article, mais vous pouvez trouver toutes les bandes-annonces de Tears of the Kingdom qui ont été publiées à ce jour sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo.

Tears of the Kingdom : Histoire et contexte

En termes d'intrigue, nous savons très peu de choses sur Tears of the Kingdom pour le moment. Il s'agit d'une suite directe de Breath of the Wild. Link et Zelda semblent voyager ensemble pour enquêter sur un mystérieux fléau.

En 2019, le producteur de la série Zelda, Eiji Aonuma, a révélé que le jeu aura un ton plus sombre que Breath of the Wild, et sera même "un peu plus sombre" que Majora's Mask (via IGN - article en anglais).

La bande-annonce va dans ce sens, avec ce qui semble être le cadavre de Ganondorf ressuscité par une main désincarnée, et des images de Twilight Princess de 2006, qui a vu Hyrule transformé en un sombre royaume des ombres - en grande partie en réponse à The Legend of Zelda : Wind Waker, beaucoup plus gai et cartoon. Cela dit, tout ne sera pas si sombre, du moins visuellement, car les récentes bandes-annonces ont au moins indiqué que nous pourrons prendre l'air et explorer les nuages.

Une chose qui est apparue dès la toute première bande-annonce (qui est intégrée dans cette section) est que le temps sera un thème majeur dans Tears of the Kingdom. Dans le trailer de révélation, la musique semble être jouée à l'envers, tout comme certaines des scènes montrées. Dans les dernières bandes-annonces, ce phénomène se répète. Il est donc probable que l'histoire de Tears of the Kingdom tourne autour de la manipulation du temps d'une manière ou d'une autre.

Tears of the Kingdom : Gameplay

Dans les bandes-annonces que nous avons vues jusqu'à présent, il est clair que les cieux occuperont une place importante dans Tears of the Kingdom. Nous avons vu Link tomber en chute libre, utiliser un nouveau planeur et même monter sur le dos de créatures volantes. Il semble qu'un mécanisme permette à Link de se déplacer vers le haut en passant par les nuages et d'autres objets, ce qui facilitera l'exploration verticale. Dans la dernière bande-annonce, nous avons même vu une sorte de véhicule volant.

Trois brevets déposés par Nintendo pourraient nous donner un aperçu des mécanismes de jeu de Tears of the Kingdom. Comme l'a repéré GameReactor (article en anglais), ils ont été enregistrés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Chaque brevet contient un diagramme de ce que pourraient être les capacités de Link pour Tears of the Kingdom. Le premier brevet, par exemple, décrit la capacité "d'effectuer une action spéciale" pendant la chute d'un personnage, comme "une action de tir sur un objet prédéterminé". Le diagramme du brevet montre un personnage tombant dans les airs avec les bras écartés et c'est une pose étonnamment similaire à celle de Link à environ 25 secondes dans le trailer de l'E3 2021.

Un autre thème qui semble être présent dans Tears of the Kingdom est la manipulation du temps. Dans la bande-annonce présentée ci-dessus, on voit Link s'accrocher à un rocher qui s'élève. Apparemment, le rocher est en train d'inverser sa trajectoire de chute. De même, la manipulation du temps a été utilisée dans la toute première bande-annonce. La musique était clairement jouée à l'envers, tandis que des particules lumineuses se déplaçaient vers l'intérieur en direction d'une sinistre lumière verte.

Dans l'ensemble, nous n'avons pas encore vu beaucoup de gameplay de Tears of the Kingdom, il est donc probable que Nintendo garde les choses en réserve jusqu'à la veille du lancement. Si nous en apprenons davantage, cette page sera mise à jour.

Tears of the Kingdom : Actualités

Un nouveau gant pourrait remplacer l'ardoise Sheikah dans Tears of the Kingdom. (Image credit: Nintendo)

Tears of the Kingdom coûtera 69,99€ .

Nintendo a révélé les infos sur les précommandes et les prix de Tears of the Kingdom en marge d'un Nintendo Direct organisé le 8 février 2023. La plus grande nouveauté était que Tears of the Kingdom coûtera 69,99 € au lancement, une augmentation par rapport au prix standard des autres jeux Switch.

Nintendo lève la confusion autour du titre

Lors de son Direct du 2022 septembre, Nintendo a finalement annoncé que le jeu s'appellera The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, et non Breath of the Wild 2 comme il a longtemps été appelé officieusement. Cependant, les fans se posent encore une question : s'agit-il de " larmes " ou de " déchirures " ? ( En anglais "tears" revêt les deux significations). Notre confusion doit-elle nous faire arracher nos cheveux ou nos yeux doivent-ils se remplir de larmes ?

Heureusement, Nintendo est intervenu pour clarifier les choses, confirmant à Eurogamer qu'il s'agit bien de "larmes". Voilà au moins un mystère éclairci autour de Tears of the Kingdom.