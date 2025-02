OnePlus Open 2 : la charnière invisible qui met le Galaxy Fold 6 en difficulté

La dernière image de l'Oppo Find N5 montre un pli presque invisible

Nous devrions voir le téléphone appelé OnePlus Open 2 à l'international

Un lancement est prévu dans les deux prochaines semaines

Lancement imminent pour l’Oppo Find N5, qui devrait également être commercialisé sur certains marchés sous le nom de OnePlus Open 2. Une nouvelle image teaser du smartphone pliable laisse entrevoir un avantage potentiel face au Samsung Galaxy Z Fold 6.

L’image a été publiée par Pete Lau, Chief Product Officer chez Oppo et ancien fondateur de OnePlus. On y aperçoit l’Oppo Find N5 à gauche, placé à côté d’un autre smartphone pliable non identifié – qui ressemble fortement au Galaxy Z Fold 6 dévoilé en juillet dernier.

En matière de visibilité de la pliure, l’Oppo Find N5 semble clairement prendre l’avantage. Oppo et OnePlus ont déjà prouvé leur savoir-faire sur ce point : dans un test du OnePlus Open, la discrétion de la pliure avait été saluée, la décrivant comme "presque invisible et à peine perceptible au toucher".

Tout indique que l’Oppo Find N5 et le OnePlus Open 2 iront encore plus loin dans cette direction. L’écran semble également surpasser celui du Galaxy Z Fold 6 en termes de taille. Pour rappel, le smartphone de Samsung propose une dalle principale de 7,6 pouces, tandis que le OnePlus Open affichait une diagonale de 7,82 pouces.

Bientôt disponible

IPX6 ✅ IPX8 ✅ IPX9 ✅Immensely durable, rain or shine. #OPPOFindN5 pic.twitter.com/Yg0G3Qm8Z0February 7, 2025

Pete Lau a également mis en avant l’amélioration de l’étanchéité sur le futur Oppo Find N5. Présenté comme "extrêmement résistant, sous la pluie ou sous le soleil", l’appareil offrirait une meilleure protection contre les éléments par rapport à l’Oppo Find N3 et au OnePlus Open.

D’autres cadres d’Oppo ont déjà confirmé que l’étanchéité serait l’un des arguments clés du prochain smartphone pliable. Sa finesse fait également beaucoup parler : il serait même plus fin qu’un iPad Pro M4.

Des améliorations au niveau de l’appareil photo sont également évoquées, et une montée en puissance du processeur semble au programme. Ces évolutions pourraient bien placer ce modèle parmi les meilleurs smartphones pliables du marché – mais il faudra patienter pour en avoir le cœur net.

Oppo a donné une idée approximative de la date de présentation du Find N5 : aux alentours du 19 ou 20 février. La commercialisation se fera à l’échelle mondiale, mais certains marchés verront aussi le modèle apparaître sous le nom de OnePlus Open 2, plus tard en 2025.