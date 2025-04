"Dolby Atmos coûte trop cher" : Samsung explique pourquoi il a lancé Eclipsa Audio

Dolby a accompli un travail incroyable pour faire reconnaître Dolby Atmos comme la référence en matière d'audio par le grand public. Bien sûr, cela est en partie dû à des décennies de publicité dans les salles de cinéma. Mais même ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est Dolby Atmos savent que c'est une technologie de qualité.

Samsung qui a fabriqué l'une des premières barres de son Dolby Atmos de grande qualité, la HW-K950, en 2016, affirme à présent que Dolby ne peut pas être le seul avenir de l'audio immersif.

Et pour en faire la preuve la société s'est associée à Google pour lancer Eclipsa Audio, un concurrent de Dolby Atmos pour l'avenir du son 3D à domicile.

Pourquoi ? Allan Devantier, vice-président de Samsung Audio Lab, affirme que Dolby « étrangle » le seul domaine où le contenu audio immersif pourrait s'épanouir le plus : les modestes créateurs de contenu.

« Ils ne peuvent pas créer de contenu immersif, car cela coûte trop cher », explique Devantier.

Dolby, une approche trop conservatrice d'après Samsung

En tant que format audio propriétaire, Atmos implique des frais de licence supplémentaires, ainsi que des frais administratifs pour obtenir la certification nécessaire au mixage de ces pistes audio immersives. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles YouTube ne prend actuellement pas en charge Dolby Atmos, ni aucun autre format audio multicanal. Eclipsa Audio devrait toutefois être compatible d'ici 2025.

« Nous travaillons avec Netflix et Amazon pour développer une norme audio qui sera libre de droits, afin que tous les contenus puissent être créés en audio immersif... et que les petits acteurs de San Francisco [ndlr : où est situé le siège social de Dolby] ne puissent pas nous racketter, pour que tout le monde puisse profiter de l'audio immersif », explique M. Devantier.

M. Devantier décrit Dolby comme le principal frein à la généralisation de l'audio immersif en trois dimensions, une influence trop conservatrice sur ce qui pourrait être la prochaine étape du développement audio.

« Dolby ne s'implique pas sérieusement dans le jeu vidéo, ni dans l'audio embarqué. Or, ce sont des domaines dans lesquels nous voulons nous impliquer. Nous voulons offrir un son exceptionnel à tout le monde, tout le temps », explique M. Devantier.

Avec les casques audio surround et la prolifération convaincante de l'audio spatial dans les écouteurs et les consoles, nous sommes prêts pour le jeu vidéo. Mais dans les voitures ? Je ne suis pas sûr qu'un égaliseur, quel qu'il soit, puisse sauver le son des voitures que j'ai possédées.

Le Samsung HW-Q990F prendra en charge Eclipsa Audio en 2025 (Image credit: Samsung)

Tous les services de streaming sont impliqués dans le projet

Google et Samsung discute de cette nouvelle technologie concurrente du Dolby Atmos, initialement baptisée IAMF (Immersive Audio Model and Formats), depuis début 2023. Ils promettent qu'elle sera largement prise en charge, même si aucun service de streaming n'a encore annoncé son soutien.

« Ce projet est entièrement piloté par Google et Samsung, deux géants, avec le soutien de l'Alliance of Open Media, qui est très importante... Tous les principaux services de streaming sont impliqués dans ce projet. Cela va être énorme », déclare M. Devantier.

Et même si ses spécifications ne sont pas aussi ambitieuses que celles de l'Atmos, elles devraient être largement suffisantes pour offrir une expérience audio immersive satisfaisante.

« La façon dont le codec est conçu lui permet de transporter jusqu'à 28 flux audio », explique M. Devantier. « Le nombre de canaux est suffisant pour obtenir un Ambisonics de troisième ordre ainsi que 12 flux audio. »

Ambisonics signifie ici une sphère sonore complète, y compris au-dessus et en dessous. Les configurations de microphones ambisoniques peuvent être assez coûteuses, mais ce n'est pas une obligation. Zoom, la marque préférée des petits budgets, propose une série de microphones et de lecteurs audio ambisoniques très abordables.

L'espoir est que cela permette également aux créateurs de contenu et aux journalistes de se lancer relativement facilement dans la création de contenu audio immersif.

« Imaginez que vous êtes un reporter de la BBC, dans la rue. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer de contenu immersif pour vos reportages », explique M. Devantier.

« Avancez de deux ou trois ans. Vous disposez de micros rapprochés pour l'interviewer et l'interviewé, et vous remplacez le micro de la caméra par un micro ambisonique de troisième ordre. Cela vous offre 16 flux audio plus deux ou trois flux audio basés sur des canaux. Le signal arrive au studio de la BBC et le mixeur n'a aucun problème. Canal gauche, canal droit, augmentez le son de la rue. Vous obtenez un contenu immersif. »

Dans ce scénario, l'audio immersif pourrait passer d'une belle aspiration à réaliser un jour à un « pourquoi pas ». L'idée est que du matériel encore plus accessible pour cette tâche sera accompagné d'un format tout aussi accessible.

Immersion à domicile

Une pièce remplie de microphones et d'enceintes murales. (Image credit: Future)

Une grande partie du travail de Samsung consiste en fait à fabriquer le matériel sur lequel nous écouterons ces contenus, en tant que consommateurs plutôt que créateurs. Eclipsa Audio sera disponible sur les barres de son Samsung 2025 et ses nouveaux téléviseurs, avec la promesse d'une prise en charge sur les téléviseurs Google et LG.

Avant de pouvoir essayer ce format, j'ai visité le Samsung Audio Lab. C'est là que les équipements audio Samsung les plus prestigieux sont conçus, testés et perfectionnés par une équipe d'ingénieurs dirigée par des vétérans du secteur des enceintes hi-fi traditionnelles.

J'ai pu visiter deux salles qui offraient un aperçu de l'avenir de l'audio multicanal à domicile. L'une était remplie de plusieurs dizaines de microphones pointés dans toutes les directions, tandis que les murs étaient équipés de quatre enceintes Samsung Music Frame.

Ces enceintes ont été lancées en 2024. L'idée est qu'elles ressemblent à des cadres photo, mais qu'elles intègrent trois haut-parleurs. « Elles ont un son bien meilleur que ce que l'on pourrait imaginer », tel a été le commentaire général de la presse, y compris TechRadar.

Mais malgré la technologie Samsung Q-Symphony qui permet de coupler des enceintes sans fil, elles n'ont jusqu'à présent été présentées que comme un équipement stéréo. Samsung travaille actuellement à les faire fonctionner en équipe de quatre. Qui sait ? Peut-être même plus. C'est pourquoi la pièce était remplie d'un parcours d'obstacles constitué de microphones.

Pour que des enceintes comme celles-ci puissent fonctionner en tant que système de son surround dans le monde réel, elles doivent être capables d'entendre le son des autres.

La barre de son Samsung en compétition avec les enceintes Genelec

48 000 dollars d'enceintes Genelec, autour d'un prototype de barre de son Samsung. (Image credit: Future)

J'ai également eu droit à une deuxième démonstration, qui intéressera sans doute davantage les amateurs d'audiovisuel lambda. Cette salle de démonstration était équipée d'une barre de son au centre, mais elle était également équipée d'un grand nombre d'enceintes de studio Genelec. Cela fait des années que je rêve d'en acheter une paire, mais je n'ai jamais réussi à justifier une telle dépense. Et là, j'avais une pièce remplie d'enceintes d'une valeur totale de 48 000 dollars. Le paradis.

Mais ce n'était pas vraiment ce que j'étais venu écouter. L'idée était d'écouter le système surround Genelec, puis d'entendre un prototype de barre de son ultra-fine placée au centre, qui ne parvenait pas à attirer l'attention dans cet univers de géants.

Il s'agissait d'une démonstration de l'ampleur du son et de la capacité à restituer une image sonore claire et immersive dans un mixage surround complexe, plutôt que dans un simple mixage stéréo. Il y avait de la musique et un extrait de film. La première démonstration était excellente. Une grande ampleur, une clarté spatiale solide avec une impression de cohérence à 360 degrés, des basses qui faisaient vibrer la poitrine sans être trop molles.

Et, comme souvent dans les démonstrations techniques, on m'a alors dit que cela ne provenait pas du système Genelec à 48 000 dollars, mais du prototype d'une future barre de son Samsung.

Après avoir un peu insisté, j'ai également pu écouter le système Genelec. Dans ce cas, le volume des basses était beaucoup moins important et les médiums avaient une réponse plus plate. Et dans l'ensemble, le son était un peu plus détendu et moins « agressif » que celui de la barre de son.

Mais il serait probablement possible de rapprocher les performances des deux systèmes en atténuant simplement le subwoofer Samsung, même si ce n'est pas vraiment souhaitable pour les films.

Le plus intéressant, cependant, était ce qui se trouvait derrière nous pendant toute la durée de la démonstration. Il y avait deux petites enceintes cubiques sur des supports, qui ressemblaient à s'y méprendre à des prototypes imprimés en 3D. Mais avec des haut-parleurs de taille similaire sur plusieurs côtés, elles offraient clairement un maximum de canaux par centimètre cube : une version nouvelle génération de ce que nous avons déjà vu sur les enceintes arrière du Samsung HW-Q990D.

Un prototype de haut-parleur arrière Samsung. (Image credit: Future)

Il ne manque plus que le contenu

Nous n'avons pas encore entendu parler d'une prise en charge par les services de streaming actuels, à l'exception de YouTube. Mais l'on sait que le système sera disponible sur les principales plateformes TV et sur Android, mais nous ne savons pas encore ce que vous pourrez regarder.

C'est la pièce manquante du puzzle, même s'il est clair que cette technologie sera intégrée aux meilleurs téléviseurs et aux meilleures barres de son à l'avenir, prête à être utilisée lorsque Samsung parviendra enfin à réaliser son ambitieux projet de détrôner Dolby Atmos.