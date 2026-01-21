Coup de tonnerre : les télés Sony bientôt « made by TCL »

Sony et TCL ont annoncé leur intention de créer une nouvelle entreprise en « coentreprise » qui prendra en charge à l’avenir les activités de Sony dans le domaine des « téléviseurs et équipements audio domestiques ». Selon un rapport relayé par Morningstar, cette nouvelle entité s’occupera du « développement produit et du design jusqu’à la fabrication, la vente, la logistique et le service client ».

Il semble que cette nouvelle société reprenne l’intégralité de l’activité téléviseurs de Sony Electronics. Le communiqué précise que l’entité sera détenue à 51 % par TCL et à 49 % par Sony, ce qui suggère que TCL jouera un rôle dominant dans son fonctionnement.

On ne sait pas exactement ce que recouvre le terme « audio domestique » – il est probable que cela inclue les barres de son telles que la Bravia Theater Quad, mais les enceintes séparées Sony CS se situent peut-être dans une zone plus floue. Les casques et enceintes Bluetooth de Sony ne devraient probablement pas être concernés.

Mise à jour : Sony a fourni une déclaration à TechRadar, apportant un peu plus de précisions sur le type de partenariat envisagé :

« Sony et TCL ont convenu de poursuivre les discussions et réflexions concernant un partenariat stratégique dans le domaine du divertissement à domicile.

Les deux entreprises ont signé un protocole d’accord afin de confirmer leur intention d’établir une coentreprise pour développer l’activité de divertissement à domicile sur le marché mondial, en combinant les forces des deux sociétés.

La nouvelle entreprise prévoit de faire progresser son activité en tirant parti de la technologie d’image et de son de haute qualité de Sony, développée au fil des années, de la valeur de sa marque et de son expertise opérationnelle, y compris la gestion de la chaîne d’approvisionnement, tout en utilisant la technologie d’affichage avancée de TCL, sa force d’envergure mondiale, son empreinte industrielle, son efficacité sur l’ensemble de la chaîne de valeur et ses avantages liés à une chaîne d’approvisionnement verticale.

Les deux entreprises sont considérées comme des partenaires quasi égaux, Sony et TCL fourniront toutes deux un soutien constant à la croissance durable de la nouvelle entreprise, afin de créer des produits innovants répondant aux attentes des clients dans le monde entier, et de poursuivre la croissance de l’activité par l’excellence opérationnelle.

À ce stade, l’annonce reflète un protocole d’accord initial, et d’autres détails sont encore en cours de discussion. Une communication complémentaire sera faite en temps voulu lorsque des informations confirmées seront disponibles. »

TCL a également été contacté pour une réaction, mais peu de détails concrets sont attendus de ce côté non plus – le rapport indique que les accords définitifs devraient être conclus d’ici la fin mars.

Des téléviseurs TCL avec un logo Sony ?

Nous ne sommes qu’à trois semaines du mois de janvier, et déjà les prédictions sur les téléviseurs sont bouleversées : une annonce de cette ampleur n’était pas attendue, surtout que Sony n’a pas encore présenté sa gamme de téléviseurs 2026 (même si cela est prévu, la marque promet sa technologie RGB TV pour cette année… depuis environ un an).

C’est une approche intéressante pour l’avenir. Il est probable que la part plus importante de TCL dans l’entreprise signifie qu’il dominera la fabrication des téléviseurs portant la marque Sony à l’avenir – mais Sony conservera tout de même une part importante dans l’activité.

Il ne semble donc pas que cela revienne à une marque historique confiant sa technologie à une entreprise complètement extérieure, comme c’est le cas avec les téléviseurs Toshiba. (Même si cela peut donner d’excellents résultats – les téléviseurs OLED européens de Philips sont fabriqués par une autre entreprise, et ils sont excellents.)

On peut espérer que les équipes de développement de Sony participeront à la nouvelle entité, et que la coentreprise continuera à utiliser des dalles OLED quand elle le souhaite, même si TCL évite totalement l’OLED pour ses propres téléviseurs. Peut-être que le traitement d’image Bravia XR sera toujours présent, ainsi qu’un profil d’image conçu pour s’aligner avec les moniteurs professionnels de Sony, comme c’est le cas actuellement.

Les téléviseurs Sony continueront-ils de viser l’équilibre d’image des moniteurs vidéo professionnels ? Voici comment la marque aime présenter ses modèles, avec un moniteur en guise de référence. (Image credit: Future)

Il est possible que TCL transforme principalement les modèles milieu et entrée de gamme de Sony, en profitant de ses capacités de fabrication extrêmement rentables. Les téléviseurs haut de gamme de Sony sont légendaires, mais ses modèles plus accessibles, bien que très réussis visuellement, restent quasiment toujours à la traîne sur le plan du rapport qualité-prix – et cela s’est aggravé ces dernières années, TCL, Hisense, Amazon et Roku dominant de plus en plus le marché des téléviseurs milieu de gamme.

Mais il est aussi possible que les changements soient plus fondamentaux, et que l’implication de Sony soit bien plus limitée – au point qu’on assiste réellement à l’arrivée de téléviseurs TCL avec un badge Sony, dotés de quelques fonctions exclusives pour se distinguer (comme les fonctions Perfect for PlayStation, par exemple).

Un point à noter ici : TCL est déjà le producteur des dalles utilisées par de nombreux fabricants de téléviseurs, via sa branche spécialisée dans les écrans, TCL CSOT – sa participation à la fabrication pour Sony pourrait donc ne pas changer grand-chose, selon la provenance actuelle des dalles de Sony.

Mais cela pourrait aussi marquer des évolutions beaucoup plus radicales à l’avenir. Si cette nouvelle coentreprise n’est officialisée qu’en mars, le tout premier produit qui en découlera ne pourrait voir le jour, au plus tôt, qu’au CES 2027.

Dans tous les cas, les fans de Sony, parmi les plus enthousiastes et les plus fidèles du monde de la télévision, vont vivre une année très intéressante.