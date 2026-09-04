Le téléviseur micro-LED 3D de Hisense est bluffant — et pourrait enfin résoudre le principal défaut de la 3D

Le stand de Hisense à l’IFA réserve toujours quelques technologies tournées vers l’avenir. Le constructeur y présente régulièrement des concepts de produits qu’il compte réellement commercialiser, mais souvent uniquement en Chine. L’idée consiste donc à repérer les plus intéressants, puis à les mettre en avant dans l’espoir de convaincre la marque de les proposer plus largement.

C’est précisément le cas ici, avec ce que Hisense présente comme le premier téléviseur micro-LED 3D au monde, dont le résultat se montre particulièrement impressionnant.

La raison est très simple : l’immense niveau de luminosité du micro-LED. Le système de Hisense utilise des lunettes à obturation active. Le téléviseur affiche donc alternativement les images destinées à l’œil gauche et à l’œil droit, tandis que les lunettes bloquent littéralement la vision de chaque œil à tour de rôle afin que seul le bon œil voie la bonne image à l’écran.

Mais ces verres réduisent la luminosité même lorsqu’ils sont « ouverts ». Le fait que chaque œil ne puisse voir une image que pendant la moitié du temps réduit également la luminosité perçue, puisque moins de lumière atteint le spectateur.

(Image credit: Future)

La technique est la même que celle utilisée par les meilleurs anciens téléviseurs 3D, mais elle avait pour conséquence de rendre l’image 3D toujours un peu terne.

Ce problème disparaît toutefois si le téléviseur se montre extrêmement lumineux dès le départ. Le modèle micro-LED de Hisense peut atteindre une luminosité maximale de 10 000 nits. Une fois les lunettes portées, la version « assombrie » de l’image ressemble donc encore à celle d’un téléviseur actuel tout à fait normal.

Les couleurs restent particulièrement riches en 3D, tandis que l’image 3D se montre extrêmement nette et détaillée. La technologie à obturation active permet en effet de conserver une définition 4K native. Lors de la démonstration, l’effet 3D s’est révélé très précis, sans ghosting ni saccade visible.

Les mouvements apparaissent également très fluides et conformes à ce que l’on attend d’un téléviseur moderne, en particulier lorsqu’ils sont associés à des couleurs suffisamment riches pour réellement donner une impression de HDR.

La sensation de profondeur se montre elle aussi très convaincante. Le premier plan donne réellement l’impression de sortir de l’écran vers le spectateur, tandis que l’arrière-plan semble véritablement s’étendre dans la profondeur.

Hisense affirme par ailleurs que le téléviseur pourra convertir en temps réel n’importe quel contenu 2D en 3D grâce à un puissant système basé sur l’IA, avec l’ensemble du traitement réalisé directement sur le téléviseur.

(Image credit: Future)

Le principal intérêt reste cependant de pouvoir ressortir les Blu-ray 3D de films véritablement pensés pour ce format, comme Hugo, Pacific Rim ou Gravity. Avatar, par exemple, fait partie de ces films dont l’expérience à domicile paraît nettement moins forte dans des conditions ordinaires, mais ce téléviseur pourrait changer la donne.

Et si le manque de luminosité constitue le principal problème des lunettes 3D, les lunettes elles-mêmes représentent également un obstacle pour de nombreux spectateurs. Ce téléviseur ne résoudra évidemment pas ce problème.

Pour une installation home cinéma très haut de gamme — Hisense indique que le téléviseur coûterait plus de 200 000 dollars — ce modèle aurait néanmoins clairement sa place.