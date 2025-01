Samsung dévoile une TV 8K révolutionnaire au CES avec technologie micro-LED RGB

Samsung fait la démonstration d'un téléviseur LCD micro-LED RGB 8K au CES 2025

Ce téléviseur fait suite au téléviseur LCD mini-LED RGB de Hisense, le 116UX

Samsung espère en faire son modèle phare en 2025

Samsung dévoile un téléviseur LCD 8K avec rétroéclairage micro-LED RGB au CES 2025.

Ce modèle n’a ni nom officiel ni numéro de série, mais son lancement est espéré pour 2025.

Quelques jours seulement après qu’Hisense a présenté un téléviseur équipé d’un rétroéclairage mini-LED RGB, le Hisense UX de 116 pouces, censé améliorer drastiquement la luminosité et la précision des couleurs par rapport aux mini-LED classiques, Samsung a dévoilé un modèle 8K doté d’un rétroéclairage encore plus avancé basé sur la technologie micro-LED RGB.

D’après FlatpanelsHD, ce prototype a été présenté la veille du CES lors de l’événement « Samsung First Look ». Le modèle exposé, un écran 8K de 98 pouces, pourrait également être décliné dans des tailles plus petites. Samsung vise une commercialisation en 2025, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée à ce jour.

Ce téléviseur 8K avec rétroéclairage micro-LED RGB, s’il est lancé en 2025, deviendra le fleuron de la gamme 8K de Samsung, surpassant les modèles déjà annoncés, comme le Samsung QN990F (illustré ci-dessus) et le QN900F, dévoilés plus tôt au CES dans le cadre de la gamme mini-LED 2025.

Samsung affirme que l’intégration de la technologie micro-LED dans le rétroéclairage RGB permet d’atteindre « trois fois plus de LED », offrant ainsi des couleurs plus éclatantes et une luminosité accrue. Ce rétroéclairage micro-LED, plus compact, devrait également permettre davantage de zones de gradation que les rétroéclairages mini-LED.

Pour l’instant, ce modèle reste un « prototype » : aucun nom, numéro de série, prix ou fiche technique complète n’a encore été communiqué. Cependant, il est fort probable qu’il se positionne sur le segment haut de gamme du marché.

Micro-LED à moindre coût ?

Samsung semble aller plus loin que le Hisense 116UX (illustré ci-dessus) en optant pour un rétroéclairage micro-LED RVB au lieu du rétroéclairage mini-LED RVB du Hisense. (Image credit: Future)

Bien que ce téléviseur 8K avec rétroéclairage micro-LED RGB s’annonce à un prix très élevé, il représente une opportunité intéressante : l’accès à la technologie micro-LED à un coût réduit. Même si son prix devrait rester élevé, dans les milliers ou dizaines de milliers d’euros, cela constitue une baisse significative par rapport aux téléviseurs entièrement micro-LED.

En 2023, Samsung avait lancé un modèle 8K de 98 pouces, le QN990C, vendu au prix de 39 258,99 €. Le modèle de 98 pouces avec micro-LED RGB présenté au CES sera sans doute encore plus cher, restant un produit premium.

Cependant, ces tarifs demeurent bien inférieurs à ceux des téléviseurs entièrement micro-LED, souvent hors de portée pour la plupart des consommateurs. Le modèle micro-LED de 110 pouces de Samsung, lancé en 2022, est affiché à 149 999 $ (environ 146 000 €), tandis que le LG MAGNIT de 118 pouces coûte 237 000 $ (environ 230 000 €). Des prix difficilement envisageables pour 99 % des foyers. Pourtant, la technologie micro-LED est souvent considérée comme l’avenir des téléviseurs, surpassant même les meilleurs écrans OLED. Mais à ces prix, elle reste inaccessible.

Ce nouveau modèle Samsung ne bénéficiera pas de tous les avantages d’un téléviseur entièrement micro-LED, comme le spectaculaire modèle Hisense de 163 pouces également dévoilé au CES. Néanmoins, intégrer des micro-LED dans le rétroéclairage d’un téléviseur reste un net progrès par rapport aux rétroéclairages mini-LED, offrant des noirs plus profonds, des contrastes supérieurs, une luminosité accrue et des couleurs plus vives. La technologie restera sans doute coûteuse, mais pourrait marquer un tournant en rendant les micro-LED plus accessibles que jamais.

Il faudra attendre de plus amples détails sur ce téléviseur micro-LED RGB de Samsung, avec une attention particulière portée sur son prix. S’agit-il du début de l’intégration des micro-LED dans des téléviseurs à coût réduit ? L’espoir est permis.