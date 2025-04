L'Oled et le LCD vont disparaître : un expert en microLED explique comment cette technologie ultime pour TV va enfin devenir abordable

Les fabricants et les marques haut de gamme ont salué l'arrivée du micro-LED comme la technologie d'affichage ultime, combinant des niveaux de noir équivalents à ceux des Oled et une luminosité supérieure à celle des mini-LED. Mais cette technologie n'est pas encore présente parmi les meilleurs téléviseurs, car le prix des écrans micro-LED débutent à 100 000 dollars et mesurent généralement plus de 100 pouces, ce qui signifie que leur public est très restreint.

Pendant des années, nous avons attendu l'arrivée de téléviseurs microLED plus abordables, mais cela n'a pas encore eu lieu. Puis, Hisense, une marque connue pour ses téléviseurs à prix compétitifs et dotés de nombreuses fonctionnalités, a surpris le monde de la télévision au CES 2025 en annonçant des modèles microLED.

Cependant, ceux-ci n'étaient disponibles qu'en 136 et 163 pouces, avec des prix qui n'ont pas encore été annoncés. Si l'on considère que le Hisense 110UX, le téléviseur mini-LED haut de gamme de la marque, coûte 15 000 $, on peut s'attendre à ce que ces nouveaux téléviseurs microLED soient à nouveau extrêmement chers.

Existe-t-il une chance que cette technologie de dalle devienne abordable et puisse s'adapter à des modèles de taille standard ? Il existe peut-être un moyen, comme nous l'explique le Dr Reaz Chaji, cofondateur et PDG de VueReal industries.

Micro-LED, des avancées dans la fabrication

VueReal pense que sa technologie d'impression MicroSolid pourrait révolutionner la production de microLED, y compris pour les téléviseurs. (Image credit: VueReal)

VueReal, basée à Waterloo, au Canada, est une entreprise manufacturière spécialisée dans les solutions microtechnologiques innovantes, et notamment dans un procédé d'impression MicroSolid qui pourrait révolutionner la fabrication des microLED.

Le Dr Chaji a fait ses débuts dans la technologie Oled en créant une solution qui a finalement été concédée sous licence à LG pour être utilisée dans ses téléviseurs Oled. Mais il a estimé que l'Oled avait des limites et s'est tourné vers la technologie microLED. « J'ai été attiré par les microLED, pas seulement en raison des microLED, mais du potentiel qu'ils ont », explique-t-il. Ainsi l'idée de « surfaces multifonctionnelles où les microLED peuvent être utilisées » est un atout par rapport aux Oled, qui sont « uniquement destinées à l'affichage ».

Cependant, la fabrication des microLED est par défaut un processus compliqué et coûteux. Sans entrer dans les détails techniques, les microLED sont actuellement intégrées dans des dalles pour créer les grands écrans que nous avons l'habitude de voir. Si ces dalles étaient utilisées pour des écrans plus petits, comme un téléviseur de 65 pouces, les joints entre les dalles seraient visibles, ce qui rendrait l'écran peu attrayant.

Actuellement, la microLED n'est utilisée que pour les téléviseurs haut de gamme très chers et de grande taille, tels que le C SEED N1. (Image credit: Future)

Le Dr Chaji et son équipe ont mis au point une nouvelle technique appelée MicroSolid Printing, qui permet de placer des semi-conducteurs, y compris des micro-LED, dans des cartouches et de les imprimer directement sur l'écran correspondant. Un autre avantage de ces cartouches est qu'elles sont fabriquées à l'avance, ce qui facilite l'inspection des défauts. « Comme nous fabriquons la cartouche à l'avance, nous pouvons inspecter les défauts, l'uniformité, les performances, et cela peut nous aider à améliorer considérablement les performances de l'écran », précise le Dr Chaji.

Dans la production actuelle de LED, d'Oled et de microLED, si un défaut est découvert, par exemple sur un morceau de verre Oled, toute cette surface sera mise au rebut, ce qui augmentera les coûts de production.

La technologie d'affichage Quantum Vue de VueReal, qui combine sa technique d'impression MicroSolid avec le modelage Quantum, offre un moyen très efficace et rentable de créer des écrans microLED sans gaspillage, ce qui permet d'obtenir un plus grand nombre d'écrans prêts à la production, selon le Dr Chaji.

MicroLED : la fin les téléviseurs OLED et LCD ?

Les microLED pourraient-elles sonner le glas des téléviseurs OLED et LCD ? (Image credit: Future)

Les meilleurs téléviseurs OLED restent parmi les plus populaires du marché, grâce aux pixels auto-émetteurs de la dalle qui offrent des niveaux de noir plus profonds et des couleurs plus précises que les téléviseurs LED standard.

Les téléviseurs mini-LED offrent eux une luminosité plus élevée que les Oled (bien que les OLED rattrapent leur retard), mais le Dr Chaji pense que les microLED, plus abordables, offriront des noirs profonds, des couleurs précises et une luminosité élevée.

« Les Oled et les LCD vont disparaître. Ils ne seront pas en mesure de fournir les fonctionnalités dont l'appareil a besoin », déclare le Dr Chaji, qui qualifie les microLED de « solution unique et pérenne ».

Le Dr Chaji admet qu'il reste un défi à relever en raison de l'écosystème et de la chaîne de production plus larges qui augmentent les coûts, mais il pense que les défis peuvent être surmontés et que la production de microLED utilisant les techniques MicroSolid Printing et Quantum Vue de VueReal sera finalement utilisée pour des écrans plus petits. Quant à savoir si nous pouvons espérer voir cette technologie sur des téléviseurs de 65 pouces, et le Dr Chaji a répondu : « Absolument ».

« Avec le procédé que nous avons développé, [notre] MicroSolid Printing avec notre technologie Quantum Vue, nous pouvons non seulement [répondre aux besoins des] téléviseurs, mais aussi des moniteurs, des tablettes ou des écrans d'ordinateurs portables », a-t-il déclaré.

Quand pouvons-nous espérer voir des téléviseurs microLED plus petits ? Il n'existe pour l'instant aucun calendrier précis, mais il semble que la technologie soit là et que l'équipe de VueReal s'attaque à présent à son adaptation dans l'écosystème actuel. Si ses prévisions se révèlent exactes, nous pouvons aspérer voir bientôt des téléviseurs microLED plus petits et plus abordables.