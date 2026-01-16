QD-EL : l’arme secrète pour enterrer l’OLED avant 2030 ?

Des écrans QD-OLED plus lumineux seront commercialisés cette année par des entreprises telles que Samsung, qui investit également dans la technologie NanoLED pour les téléviseurs.

Les téléviseurs QD-EL / NanoLED promettent une luminosité et des couleurs exceptionnelles

Ils reposent sur des points quantiques auto-émissifs – comme l’OLED, en mieux

Le fabricant de points quantiques Nanosys annonce une possible commercialisation en 2029

Il reste toujours préférable de considérer les prédictions technologiques avec prudence. Mais lorsqu’elles proviennent de l’entreprise à l’origine des points quantiques, elles méritent l’attention. Nanosys a évoqué plusieurs avancées à venir dans le domaine des téléviseurs, et certaines s’annoncent particulièrement prometteuses.

Dans la vidéo ci-dessous, diffusée par Insight Media, la société a expliqué que la première grande évolution attendue concerne l’arrivée cette année de téléviseurs QD-OLED plus lumineux. Cela serait notamment rendu possible grâce à une nouvelle version des convertisseurs de couleurs à points quantiques (QDCC), capables d’augmenter significativement la luminosité. Le premier téléviseur doté de cette technologie aurait probablement déjà été dévoilé : le Samsung S95H (illustré en haut de l’article), présenté pour la première fois au CES, afficherait une luminosité supérieure de 35 % par rapport au modèle précédent, le Samsung S95F.

Mais ces écrans plus lumineux pourraient bien ne représenter qu’un début. Selon Jeff Yurek de chez Nanosys, « d’ici 2030, l’objectif est d’atteindre ce que l’on considère comme un véritable ‘flux élevé’. Il ne s’agirait alors plus uniquement de QD-OLED, mais peut-être de microLED destinés à des applications comme la réalité augmentée, nécessitant des centaines de milliers, voire un million de nits ou plus ».

On se rapprocherait donc plus d’un casque capable de simuler une vision solaire que d’un simple téléviseur, pour celles et ceux que ce genre d’expérience intéresse.

Nanosys a également évoqué une technologie très attendue qui pourrait, à terme, surpasser l’OLED en tant que solution haut de gamme pour les téléviseurs : le QD-EL, également appelé NanoLED.

Nanosys Shows QD Roadmap at CES 2026 - YouTube Watch On

Les téléviseurs QD-EL NanoLED devraient arriver d’ici la fin de la décennie

Plusieurs articles ont déjà mentionné le QD-EL – également connu sous les noms de QD-LED, EL-QD, EL-QLED ou NanoLED. L’an dernier, Samsung y consacrait d’ailleurs d’importants investissements avec pour ambition de le commercialiser « dans les prochaines années ». Et selon Jeff Yurek de Nanosys, « 2029 semble être une cible réaliste pour une arrivée sur le marché ».

Le terme « EL » dans QD-EL désigne l’électroluminescence. À l’instar de l’OLED, il s’agit d’une technologie auto-émissive, dans laquelle chaque pixel produit sa propre lumière. Cela élimine donc le besoin de rétroéclairage, comme c’est encore le cas sur les téléviseurs QLED actuels. Cette technologie promet une excellente luminosité tout en étant particulièrement économe en énergie.

Comme signalé l’an dernier, les prototypes de QD-EL présentés lors de salons professionnels affichaient des dimensions réduites – inférieures à 20 pouces – et certains défis subsistent encore concernant la stabilité et l’efficacité énergétique de la technologie.

Le QD-EL ne constitue pas la seule technologie en développement susceptible de détrôner l’OLED parmi les meilleures solutions d’affichage.

D’après un informateur présent au CES 2026, l’OLED imprimé par jet d’encre pourrait faire son entrée sur des écrans de taille télévisuelle d’ici deux à trois ans, grâce à des avancées techniques récentes du côté de TCL.

Lors de ce même salon, Sonny Ming – directeur du marketing produit et des scénarios chez Hisense – a confié à Matt Bolton que les téléviseurs microLED pourraient enfin être disponibles à des tailles réalistes et accessibles d’ici cinq à huit ans.

Si ces prévisions se concrétisent (et ne relèvent pas du domaine des « roadsters volants à la Elon Musk »), plusieurs nouvelles technologies télévisuelles pourraient émerger d’ici la fin de la décennie – en plus de la technologie RGB prévue pour 2026 – avec à la clé des écrans toujours plus lumineux, économes en énergie et immersifs.