Voici les 11 principales tendances technologiques de 2026, selon le CES 2026

Le CES 2026 est terminé – et l’équipe épuisée de TechRadar est enfin rentrée, en pleine phase de récupération, accompagnée de ses animaux de soutien émotionnel version IA.

Encore une édition monstre pour le salon de la tech. Mais qu’en est-il des grandes tendances de fond ? Quels signaux donne ce CES sur l’année technologique à venir ?

C’est ce qui a été résumé ci-dessous. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les tendances tech de 2026 (cela prendrait des heures), mais le CES reste un bon indicateur des idées et thèmes qui vont dominer les mois à venir.

Alors, pour mettre momentanément de côté des résolutions de nouvelle année déjà vacillantes, voici ce que le plus grand salon high-tech du monde laisse présager...

1. Les pliables ne se froisseront plus

BREAKING！Samsung showcased a foldable display with no visible crease at CES 2026.The panel looks excellent in terms of overall quality and also adopts under-display camera technology. Most importantly, there is no crease at all.This display technology is expected to be used… pic.twitter.com/BuL1gke9AZJanuary 6, 2026

Les smartphones ne sont plus vraiment les vedettes du CES depuis quelque temps, mais Samsung a dérogé à la règle cette année en dévoilant un écran OLED pliable sans pli visible.

Même s’il ne s’agissait que d’un prototype, le signal est fort. Obtenir un écran pliable parfaitement lisse une fois déployé est devenu une sorte de Graal pour le secteur depuis sept ans. Ironie du sort : le principal bénéficiaire pourrait être... l’iPhone Fold.

Selon les rumeurs, Apple pourrait être le premier à intégrer cette nouvelle dalle OLED cette année, car elle est fabriquée par Samsung Display (entité séparée du constructeur coréen). Son coût s’annonce toutefois très élevé, ce qui explique pourquoi, pour les fans d’Android pliables, la voir débarquer d’abord chez Apple pourrait être une bénédiction déguisée.

2. Ce sera l'année des téléviseurs LED RGB

(Image credit: Future)

Lors du CES 2025, une tendance s'était clairement dessinée : le rétroéclairage LED RGB allait devenir incontournable sur les téléviseurs. Et cette année, les premiers modèles concrets ont été dévoilés.

De quoi s’agit-il ? Chaque géant a son propre nom – Samsung et LG parlent de « Micro RGB », Hisense et TCL préfèrent « RGB MiniLED ». Mais tous promettent une gamme de couleurs plus large et une luminosité accrue (ou équivalente à celle des modèles actuels, avec une consommation moindre).

Notre guide dédié permet d’en savoir plus, mais la star du CES 2026 était sans conteste le téléviseur Micro RGB de 130 pouces de Samsung. Ce modèle impressionnant n’est pour l’instant qu’une vitrine, mais la même technologie sera présente sur les modèles de 55 à 115 pouces de la marque. Il va falloir commencer à économiser.

3. Nous aurons tous des animaux de compagnie virtuels

(Image credit: Future)

Des KATA Friends de SwitchBot à LilMilo d’Ecovacs, les animaux de compagnie dopés à l’IA ont envahi les allées du CES cette année. La plupart répondent aux caresses et aux gestes, vous suivent du regard, reconnaissent votre voix, et certains sont même capables de détecter votre humeur.

L’IA leur confère une vraie personnalité et permet un apprentissage progressif selon les interactions. Bien sûr, ces compagnons peuvent être vus comme des jouets (avec tenues et accessoires en option, façon peluches personnalisées), mais les marques insistent sur leur potentiel en tant qu’alliés de soutien émotionnel, surtout pour celles et ceux qui ne peuvent pas avoir de véritable animal.

Le lien s’installe étonnamment vite. Et même si certains évoquent un certain Funzo des Simpson, beaucoup de personnes risquent d’accueillir une boule de poils intelligente dans leur foyer cette année.

4. Les appareils portables dotés d'IA deviendront votre deuxième cerveau

Le Switchbot AI Mindclip (à gauche) et le Pebble Index 01 (à droite) figuraient parmi les nouveaux appareils portables dotés d'intelligence artificielle présentés au CES 2026. (Image credit: Core Devices / Future)

Le matériel dédié à l’intelligence artificielle n’a pas encore rencontré un succès franc – difficile d’oublier le Rabbit R1 (CES 2024) ou le fiasco du Humane AI Pin. Cela n’a pas empêché les géants de la tech de proposer de nouveaux modèles cette année, tous orientés vers une même ambition.

La tendance dominante ? Des objets connectés qui veulent devenir un second cerveau. Exemples : la bague intelligente Pebble Index O1, qui permet d’ajouter des notes à son agenda et de transcrire des conversations, ou encore le Switchbot AI Mindclip, une petite broche qui enregistre et résume les discussions.

C’est clairement la direction prise par les gadgets IA en 2026. On a pu voir des dizaines d’autres exemples – du pendentif-assistant Qira de Lenovo aux écouteurs Soundcore Work d’Anker. Et il se murmure que le futur appareil ChatGPT signé OpenAI pourrait prendre la forme d’un stylo intelligent. Reste à savoir si ces objets trouveront preneurs, mais l’offre ne manquera pas.

5. Les robots tondeuses seront équipés d'yeux LiDAR

(Image credit: Future)

La navigation des tondeuses robots a énormément progressé ces dernières années, et la nouvelle star attendue dans les jardins en 2026 s’appelle le LiDAR.

Cette technologie fonctionne en projetant des faisceaux lumineux pour cartographier un espace en 3D, comme c’est déjà le cas pour les meilleurs aspirateurs robots. Dans les petits jardins remplis d’obstacles, c’est une solution efficace pour un guidage précis, sans dépendre d’un bon signal satellite.

Quasiment toutes les marques présentes au CES 2026 – Segway Navimow, Mammotion, Roborock – présentaient au moins un modèle équipé de LiDAR. Tout indique que cette technologie va devenir la norme cette année.

6. La « longévité » sera le nouveau mot à la mode dans le domaine du suivi de la santé

(Image credit: Withings / Nuralogix)

Le mot « longévité » n’est peut-être pas le plus excitant du monde du fitness, mais il a clairement dominé les discussions en matière de santé au CES 2026.

Exemple marquant : le Longevity Mirror de NuraLogix, capable d’analyser une foule de données biométriques – âge physiologique compris – rien qu’en observant un visage fatigué de janvier. Tout cela grâce à une caméra et à un soupçon de magie algorithmique.

Autre exemple : la Withings Body Scan 2, une balance connectée qui se présente comme une véritable « station de longévité ». Elle analyse plus de 60 indicateurs – risque d’hypertension, santé artérielle, efficacité métabolique, etc. – pour anticiper l’état de santé à long terme.

Certains préféreront peut-être ne pas tout savoir... mais pour celles et ceux qui veulent un aperçu sans filtre de leur avenir physique, les accessoires ne manqueront pas.

7. Les lunettes intelligentes vont véritablement se démocratiser

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Après quelques faux départs, c’est finalement au CES 2026 que les lunettes connectées semblent avoir trouvé leur public – tout le monde ou presque y allait de sa propre paire. Leur envol paraît imminent.

Un récapitulatif complet des meilleurs modèles a été publié [en anglais], parmi lesquels on retient les Asus ROG Xreal R1 AR à 240 Hz destinées aux gamers, ou encore les RayNeo Project eSIM, premières lunettes connectées réellement indépendantes d’un smartphone.

Mais ce qui confirme vraiment la tendance, c’est le nombre de modèles qu’il a été impossible d’intégrer au comparatif final tant la liste était longue. Même les Ray-Ban connectées de Meta ont bénéficié d’une mise à jour majeure en marge du salon – même si tout n’était pas positif.

8. Intel va lancer une contre-offensive majeure

(Image credit: Future / John Loeffler)

Les dernières années n’ont pas été tendres avec Intel. Le géant des processeurs a vu son hégémonie remise en cause : Apple a abandonné ses puces au profit des M-series maison, AMD a retrouvé des couleurs avec des modèles salués par la critique, et Qualcomm séduit de plus en plus d’ordinateurs portables avec ses puces Snapdragon.

Mais au CES, Intel a contre-attaqué en dévoilant ses nouveaux processeurs mobiles Panther Lake, également appelés Intel Core Ultra Série 3. Performances accrues, meilleure efficacité énergétique (donc plus d’autonomie), graphiques intégrés... la riposte semble sérieuse.

Preuve supplémentaire : Dell, Asus, Acer et Lenovo ont tous présenté des modèles dotés de ces nouvelles puces. L’année 2026 pourrait bien marquer le retour en force d’Intel.

9. Les batteries à semi-conducteurs seront à portée de main

(Image credit: Verge)

Le terme « batterie à électrolyte solide » va sans doute revenir souvent en 2026. Même si cette technologie de nouvelle génération fait rêver, il faudra aussi faire le tri entre réalité et marketing.

Le moment fort du CES 2026 dans ce domaine : Verge Motorcycles a annoncé devenir le premier constructeur à commercialiser une moto équipée d’une batterie entièrement solide « dans les mois à venir ». Si cela se confirme, le secteur pourrait être bouleversé – avec, en théorie, 595 km d’autonomie sur une seule charge, et 300 km de plus en seulement dix minutes.

Sur le papier, c’est enthousiasmant. Mais avant de crier à la révolution, il faudra voir si la promesse est tenue. En parallèle, d’autres formats arrivent, comme les batteries semi-solides à électrolyte gélifié pour smartphones, qui misent sur une meilleure longévité et plus de sécurité. Pour les amateurs de tech avant-gardiste, 2026 pourrait être l’année rêvée.

10. La technologie rétro nous redonnera notre attention

(Image credit: Clicks / Core Devices)

Si certains estiment que l’âge d’or de la tech se situait autour du CES 2012, ils seront ravis d’apprendre que le rétro a fait un retour en force cette année – mais pas uniquement par nostalgie.

Certains objets old-school comme le Clicks Communicator (inspiré du BlackBerry) veulent reprendre la main sur notre attention, en proposant une technologie moderne mais plus simple et maîtrisée.

Le Clicks se concentre sur la productivité avec son clavier physique, tandis que la montre Pebble Round 2 (attendue en mai) joue la carte de la sobriété avec son écran e-paper couleur et ses 7 jours d’autonomie.

La nostalgie était partout au CES 2026 – entre flippers Stern et bornes Sega mini signées My Arcade (oui, celle de Streets of Rage incluse). Mais les vraies stars seront sûrement les gadgets « anti-fatigue mentale », comme les mini liseuses, qui pourraient bien incarner une tendance majeure.

11. Les robots humanoïdes tenteront (sans succès) d'entrer dans nos maisons

(Image credit: LG)

Les robots sont un classique du CES, mais cette année, ils ont voulu occuper le devant de la scène. Malheureusement, ils ont surtout prouvé qu’ils n’étaient pas encore tout à fait prêts pour le grand saut en 2026.

Dès le premier jour, le robot CLOiD de LG a mis un temps fou à déposer une serviette mouillée dans une machine à laver. Plus tard, le SwitchBot Onero H1 s’est essayé à la lessive, avec un résultat... disons mitigé.

Finalement, ce CES a servi de piqûre de rappel utile face au battage médiatique autour des humanoïdes comme le 1X Neo, vendu 20 000 $ (ou 499 $/mois), et qui nécessite encore qu’un employé le guide à distance pour les tâches complexes.

Les progrès de la robotique en dix ans sont impressionnants, et cette dynamique va se poursuivre en 2026. Mais le rêve du majordome robotisé reste lointain. En attendant, ce sont sans doute les robots aspirateurs dotés de bras et de jambes qui combleront le vide.