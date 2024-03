OnePlus Open 2 : ce que nous voulons voir

Le OnePlus Open nous a pris un peu par surprise, car ce téléphone pliable de première génération s'est imposé comme l'un des meilleurs téléphones pliables du marché, devançant même le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Google Pixel Fold sur un certain nombre de points, et les espoirs sont donc grands pour le OnePlus Open 2.

Le modèle original n'a débarqué qu'en octobre, nous n'attendons donc pas le prochain avant un bon moment. Mais nous pouvons d'ores et déjà deviner certaines de ses caractéristiques.

Vous les trouverez ci-dessous, mais l'essentiel de cet article est consacré à ce que nous attendons du OnePlus Open 2. Il s'agit en grande partie de points que nous avons signalés dans notre test du OnePlus Open, et qui permettraient au OnePlus Open 2 d'être l'un des meilleurs téléphones pliables de 2024, tout comme le OnePlus Open s'est classé parmi les meilleurs de 2023.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain téléphone pliable de OnePlus

Le prochain téléphone pliable de OnePlus Quand sortira-t-il ? Probablement en octobre

Probablement en octobre Combien coûtera-t-il ? Probablement au moins 1 599 €

Il devrait coûter au moins aussi cher que le OnePlus Open (Image credit: Future / Philip Berne)

On ne sait pas encore quand le OnePlus Open 2 sera lancé, mais étant donné que les nouveaux modèles de smartphones ont tendance à arriver à peu près à la même période chaque année, il est probable que le OnePlus Open 2 sera annoncé en octobre 2024 ou aux alentours de cette date, étant donné que le modèle original est arrivé en octobre 2023.

Nous n'avons pas non plus d'informations sur le prix du OnePlus Open 2. Mais pour référence, le OnePlus Open original coûte 1 599 €. Il est peu probable que le OnePlus Open 2 coûte moins que cela, mais il est possible qu'il coûte un peu plus.

OnePlus Open 2 : actualités et rumeurs

OnePlus Open (Image credit: Future / Philip Berne)

Nous n'avons pas encore entendu parler du OnePlus Open 2, mais nous pouvons prédire certaines choses. Par exemple, il utilisera presque certainement une puce Snapdragon 8 Gen 3, étant donné que le modèle actuel utilise le Snapdragon 8 Gen 2.

Il s'agira probablement de la puce la plus puissante disponible pour les téléphones Android en 2024, le OnePlus Open 2 ne devrait donc pas être en reste en termes de puissance.

Il aura probablement aussi un design basé sur le OnePlus 12, mais jusqu'à ce que ce téléphone soit lancé (probablement en décembre 2023), nous ne saurons pas avec certitude quel est ce design.

OnePlus Open 2 : ce que nous voulons voir

Pour que le OnePlus Open 2 soit le plus performant possible, nous espérons qu'il présentera les caractéristiques suivantes.

1. Une bosse d'appareil photo plus petite

Le OnePlus Open est doté d'un énorme appareil photo (Image credit: Future / Philip Berne)

L'un de nos principaux reproches au OnePlus Open est la taille de la bosse de l'appareil photo. En effet, alors que le téléphone est par ailleurs très fin selon les normes des téléphones pliables, l'îlot de l'appareil photo dépasse largement.

Il est également large et occupe une grande partie du dos du téléphone. Pour le OnePlus Open 2, nous aimerions donc que le design de l'appareil photo soit plus petit et plus élégant, sans pour autant compromettre l'optique.

2. Meilleure résistance à la poussière et à l'eau

La plupart des téléphones pliables ont du mal à résister à l'eau et à la poussière. Peu d'entre eux offrent une grande résistance à la poussière, et certains n'ont pas de véritable résistance à l'eau non plus.

Malheureusement, le OnePlus Open ne répond pas à ces deux critères : il n'est pas résistant à la poussière et ne résiste qu'aux éclaboussures d'eau.

Étant donné le prix de ce téléphone, nous aimerions être rassurés par une meilleure protection. Nous espérons donc que OnePlus améliorera ce point pour le OnePlus Open 2.

3. Une batterie plus grande

Le OnePlus Open n'a pas une grande autonomie de batterie (Image credit: Future / Philip Berne)

Le OnePlus Open offre une meilleure autonomie que la plupart des téléphones pliables. La batterie de 4 805 mAh a du mal à tenir une journée entière lors de nos tests.

Nous aimerions donc que le OnePlus Open 2 soit doté d'une plus grande batterie, ou qu'il soit tout simplement plus efficace, afin que son jus dure plus longtemps.

4. Chargement sans fil

Le OnePlus Open manque non seulement d'autonomie, mais il déçoit aussi un peu en matière de recharge. La charge filaire est correcte, avec une puissance respectable de 67W, mais il n'y a pas de charge sans fil, ce qui est dommage pour un smartphone aussi cher.

C'est donc une fonctionnalité évidente que OnePlus devrait ajouter au OnePlus Open 2, et nous espérons qu'il le fera.

5. Zoom optique 5x

Le OnePlus Open offre un zoom optique 3x (Image credit: Future / Philip Berne)

Le OnePlus Open dispose déjà d'un meilleur système d'appareil photo que n'importe quel autre téléphone pliable, mais il ne peut pas encore rivaliser avec les meilleurs photophones. Un zoom optique 5x l'aiderait à s'en rapprocher.

Cela lui permettrait de rivaliser avec l'iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro en termes de zoom optique, et le mettrait en ligne avec ce que le Samsung Galaxy S24 Ultra est censé offrir.

6. Un stylet en option

Avec son grand écran pliable, le OnePlus Open est un candidat idéal pour l'utilisation d'un stylet, mais OnePlus lui-même n'a pas fabriqué de stylet pour le téléphone, et des rapports suggèrent qu'il ne fonctionne pas avec la plupart des stylos d'autres marques - bien que des utilisateurs aient eu du succès avec l'Oppo Pen.

Quoi qu'il en soit, nous aimerions que OnePlus prenne plus activement en charge les stylets avec le OnePlus Open 2 et, idéalement, qu'il lance son propre stylet, qui serait soit fourni avec le téléphone pliable, soit proposé en tant qu'accessoire optionnel.

7. Plus de fonctionnalités logicielles

Le logiciel du OnePlus Open est élégant mais limité (Image credit: Future / Philip Berne)

Une autre chose que nous avons notée est que le OnePlus Open est loin d'avoir autant de fonctionnalités logicielles que le Samsung Galaxy Z Fold 5. Un exemple notable est que vous ne pouvez pas le transformer en ordinateur de bureau, comme le Z Fold 5 peut le faire grâce à sa fonctionnalité Samsung DeX.

Tout le monde ne voudra pas de ces fonctionnalités supplémentaires, mais elles sont agréables à avoir. Et maintenant que OnePlus semble avoir trouvé le facteur de forme pliable parfait, espérons qu'il se concentrera sur l'ajout de l'expérience logicielle.