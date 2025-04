Ghost of Yōtei sortira le 2 octobre 2025

Les précommandes débuteront la semaine prochaine

Une nouvelle bande-annonce dévoile également les grandes lignes de l’histoire

Le studio Sucker Punch Productions a enfin dévoilé la date de sortie de Ghost of Yōtei et publié une toute nouvelle bande-annonce du jeu.

Situé à Ezo (l’actuelle Hokkaidō) pendant la période Edo, le jeu suit Atsu, l’héroïne, dans sa quête pour retrouver une bande de hors-la-loi ayant assassiné sa famille seize ans plus tôt.

Ayant échappé de justesse à l’attaque, elle a appris à traquer et à tuer, avant de revenir avec une liste de noms énigmatiques à éliminer un à un : Le Serpent, L’Oni, La Kitsune, L’Araignée, Le Dragon, et le seigneur Saitō.

Ghost of Yōtei - The Onryō’s List | PS5 Games - YouTube Watch On

Malgré cette quête de vengeance, Atsu croisera sur sa route des alliés inattendus et nouera des liens durables.

La nouvelle bande-annonce présente les bases du récit, ainsi que plusieurs scènes d’action spectaculaires et des aperçus de l’univers visuellement impressionnant.

Suite indépendante du très apprécié Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei pousse encore plus loin la formule du monde ouvert, offrant davantage de liberté. Il sera possible de choisir l’ordre dans lequel traquer les six ennemis principaux, tout en remplissant d’autres contrats pour éliminer des cibles dangereuses.

Le jeu sortira en exclusivité sur PlayStation 5 le 2 octobre 2025. Les précommandes ouvriront la semaine prochaine, courant mai, avec plusieurs éditions disponibles.

L’édition standard à 79,99 € sera proposée en version physique et numérique. L’édition numérique Ghost of Yōtei Digital Deluxe, au prix de 89,99 €, donnera accès à du contenu additionnel, dont une teinture d’armure, un kit de sabre, un cheval avec selle, ainsi qu’un charme.

Image 1 of 3 (Image credit: PlayStation) (Image credit: PlayStation) (Image credit: PlayStation)

Enfin, une édition collector Ghost of Yōtei sera proposée, incluant divers objets physiques et numériques, parmi lesquels un masque de fantôme à exposer. Aucun prix n’a encore été annoncé pour cette version, mais il ne faudra probablement pas s’attendre à une option économique.

Toute précommande, quelle que soit l’édition choisie, donnera accès à un masque unique en jeu ainsi qu’à sept avatars PSN exclusifs.