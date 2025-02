OnePlus Open 2 : cette fonctionnalité photo qui manque au Galaxy S25 Ultra

Nous avons une nouvelle fuite concernant le OnePlus Open 2

La prise en charge de la macro sur l'appareil photo à téléobjectif est une rumeur

Le téléphone pliable apparaîtra d'abord sous le nom d'Oppo Find N5

Oppo a été très actif en teasant le futur Oppo Find N5, qui sera presque certainement commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 en dehors de la Chine. La dernière rumeur en date annonce une mise à niveau particulière de l'appareil photo – une amélioration que même les smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S25 Ultra n'offrent pas.

D'après le célèbre leaker Smart Pikachu (via Android Authority), l'Oppo Find N5 – et donc le OnePlus Open 2 – prendra en charge la photographie macro sur son téléobjectif, offrant ainsi plus de flexibilité pour les prises de vue en gros plan.

Cela signifie que vous pourrez capturer des clichés détaillés sans devoir vous approcher physiquement de votre sujet – c'est l'avantage d'un mode macro sur un téléobjectif, plutôt que sur l'appareil photo principal classique.

Bien que cette fonctionnalité soit disponible sur certains modèles, ni Samsung, ni Google, ni Apple ne l’ont encore intégrée à leurs smartphones – ce qui pourrait donner au OnePlus Open 2 un avantage en termes de flexibilité photographique par rapport au Pixel 9 Pro ou à l’iPhone 16.

Rumeurs et annonces

Une image teaser officielle d'Oppo (Image credit: Oppo)

Nous avons vu de nombreuses fuites non officielles et des teasers officiels concernant ce smartphone pliable. Des améliorations notables semblent être au programme, notamment une grosse batterie de 5 900 mAh, une certification d’étanchéité et un passage à la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Ce modèle pourrait bien être le smartphone pliable le plus fin jamais lancé sur le marché. Des cadres d’Oppo ont d’ailleurs publié des photos montrant à quel point il sera mince, avec une image le comparant à l’iPad Pro M4 d'Apple.

Ce que nous ne savons pas encore, c'est la date exacte de son lancement, mais il ne devrait plus tarder. Une rumeur évoque une commercialisation du OnePlus Open 2 au second semestre 2025, mais on espère le voir arriver plus tôt.

Comme vous pouvez le constater dans notre test du OnePlus Open, nous avons été conquis par le premier smartphone pliable de la marque – et cela nous rend d'autant plus impatients de découvrir ce que cette nouvelle version améliorée apportera sur le marché des meilleurs pliables.