Le OnePlus Open 2 n’arrivera peut-être pas aussi vite que prévu

Le OnePlus Open 2 pourrait n'être lancé que plus tard en 2025

De précédentes fuites prévoyaient un lancement au premier trimestre 2025

Des rumeurs font état de mises à jour importantes pour le smartphone pliable

Une rapide lecture de notre test du OnePlus Open suffit à comprendre pourquoi il y a tant d'impatience autour du successeur de ce téléphone pliable. Cependant, si l'on en croit une nouvelle fuite, l'attente pour le OnePlus Open 2 pourrait être plus longue que prévu.

D'après les informations partagées par le leaker Sanju Choudhary (relayées par GSMArena), l'appareil devrait être dévoilé au cours de la seconde moitié de l'année prochaine, soit à partir de juillet. Cela contredit une rumeur précédente qui annonçait une sortie dans les trois premiers mois de 2025.

Aucune indication ne permet de savoir si OnePlus a modifié ses plans ou si la date de lancement initialement prévue pour le premier trimestre 2025 a été repoussée. Concevoir un téléphone pliable reste un défi complexe, après tout.

Il est également important de souligner qu'aucune de ces rumeurs ne peut être confirmée tant que OnePlus n'aura pas fait d'annonce officielle. Le premier OnePlus Open, sorti en octobre 2023, n'apporte pas vraiment d'indice quant au calendrier de sortie de son successeur.

Améliorations en cours

The OnePlus OPEN 2 is 🔥 ....H2 2025..December 20, 2024

Quand bien même le prochain téléphone pliable de OnePlus arriverait plus tard que prévu, il semblerait que l'attente en vaille la peine, avec déjà 14 mois écoulés. Les rumeurs évoquent des améliorations majeures, notamment au niveau de l'appareil photo arrière et des composants internes.

Il est également question de la plus grande batterie jamais vue sur un pliable, ainsi que d'un appareil plus fin et plus résistant à l’eau que le modèle qu’il remplace. Voilà un ensemble de nouveautés qui promettent beaucoup.

Lors du test du OnePlus Open, l'appareil avait été décrit comme "le seul téléphone pliable sans compromis", avec des éloges particuliers pour son design et son module photo. Le prochain modèle aura donc beaucoup à prouver.

Avant de découvrir un autre téléphone pliable de OnePlus, la marque lancera les OnePlus 13 et OnePlus 13R dans le monde entier. OnePlus a confirmé une date de disponibilité pour le 7 janvier, et il est possible qu'un teaser pour le OnePlus Open 2 soit dévoilé à cette occasion.