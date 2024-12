OnePlus 13 et 13R : les premiers adversaires crédibles du Galaxy S25

Le OnePlus 13 et le OnePlus 13R seront lancés dans le monde entier le 7 janvier

Le OnePlus 13 a été lancé en Chine le 4 décembre

Les prix des deux téléphones n'ont pas encore été annoncés

Le très attendu OnePlus 13 sera officiellement lancé dans le monde entier le 7 janvier, aux côtés de son compagnon de milieu de gamme récemment annoncé, le OnePlus 13R.

OnePlus a confirmé la date de sortie du téléphone aux États-Unis et dans le reste du monde dans un communiqué de presse faisant suite au lancement du OnePlus 13 en Chine le 4 décembre.

Avec une date de lancement en janvier, les OnePlus 13 et 13R se positionnent comme des concurrents directs de la gamme Samsung Galaxy S25, qui devrait être lancée au cours du même mois l'année prochaine.

Avec cette annonce, nous disposons également de nouvelles spécifications officielles confirmées pour les versions mondiales des OnePlus 13 et 13R.

Le OnePlus 13 sera équipé du chipset Snapdragon 8 Elite, reconnu comme l'un des meilleurs de sa catégorie, et d'un écran avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale de 4500 nits. C'est le premier smartphone OnePlus à bénéficier d'une double certification IP68 et IP69 pour sa résistance à l'eau et à la poussière.

OnePlus affirme que l'écran du OnePlus 13 est le premier à obtenir la note A++ de DisplayMate, une organisation indépendante spécialisée dans l'évaluation des écrans.

Le OnePlus 13 sera proposé en trois coloris dès son lancement : Noir Éclipse, Aube Arctique (blanc) et Océan de Minuit (bleu). L'option bleue inaugure l'utilisation d'un cuir végan en microfibre, qui offre une meilleure résistance aux rayures.

Le OnePlus 13R sera doté d'un système de triple caméra, d'une batterie de 6 000 mAh et de la protection Gorilla Glass 7i sur les faces avant et arrière. Son design inclut un écran plat – une rareté pour OnePlus – et une épaisseur de 8 mm.

Le OnePlus 13R sera disponible en deux déclinaisons : Nebula Noir et Astral Trail – bien que les détails précis de ces coloris n'aient pas encore été confirmés.

On s'attend à ce que OnePlus annonce le prix des deux modèles lors de l'événement de lancement du OnePlus 13 le 7 janvier. Selon les rumeurs, le modèle 13 pourrait coûter aussi cher, voire légèrement plus, que son prédécesseur, le OnePlus 12, dont le prix démarre actuellement à 969 €.

Cette annonce marque également la première confirmation officielle de l'existence du OnePlus 13R, dernier ajout à la gamme des flagships d'entrée de gamme de la marque, à l'image du Samsung Galaxy S24 FE.

Lors des tests effectués sur le OnePlus 12, ce smartphone chinois, disponible mondialement, a été salué pour son élégance, sa rapidité et ses performances globales impressionnantes. L'attente autour de son successeur ne cesse de croître depuis plusieurs mois, comme le reflète l'enthousiasme de la communauté OnePlus.

