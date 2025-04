Date de sortie du Samsung Galaxy Z Flip 7 : indices et premières prédictions

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est, avec le Galaxy Z Fold 7, probablement le prochain smartphone phare de Samsung. C’est aussi le modèle que beaucoup de fans de téléphones pliables attendent avec impatience.

Avec les rumeurs de plus grands écrans, d’une charnière améliorée et d’une nouvelle puce puissante, le Galaxy Z Flip 7 pourrait valoir l’attente. Mais faudra-t-il encore patienter longtemps avant son arrivée ?

Aucune date d’annonce officielle n’a encore été communiquée, mais certaines fuites et rumeurs permettent d’estimer la période de présentation, d’ouverture des précommandes et de commercialisation.

