Apple mettrait enfin le paquet sur la RAM avec l’iPhone 17

Apple devrait faire passer la RAM de 8 Go à 12 Go sur la gamme iPhone 17

Jusqu'ici, seule la version Pro et Pro Max devait bénéficier de cette évolution

Plus de mémoire vive permettrait à Apple de rivaliser avec Samsung et Google

Comme chaque année avec ses processeurs maison, Apple continue d’augmenter progressivement la quantité de RAM intégrée à l’iPhone. Et selon un nouveau rapport, le géant de Cupertino poursuivrait dans cette voie – en s’alignant, au passage, sur les standards déjà proposés par Samsung et Google.

D’après Ming-Chi Kuo, la série iPhone 17 embarquera 12 Go de RAM, contre 8 Go sur les modèles iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max.

Cette augmentation viserait à accompagner les évolutions attendues d’iOS 19, dont la présentation est prévue dans quelques semaines à la WWDC 2025, mais aussi à alimenter les fonctions locales d’Apple Intelligence.

Un défi technique de taille, notamment avec l’arrivée prochaine de Siri boosté à l’intelligence artificielle. Ce dernier devrait être lancé dans l’année, et nécessitera probablement davantage de mémoire pour faire tourner les modèles IA directement sur l’appareil.

Apple Intelligence fonctionne déjà partiellement en local – que ce soit sur iPhone, iPad ou Mac – tout en s’appuyant aussi sur un traitement sécurisé via Private Cloud Compute.

Au-delà de l’intelligence artificielle, cette montée en RAM devrait aussi accompagner le développement des prochaines puces A-series, et permettre aux futurs iPhone de gagner en rapidité et en fluidité.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Cette évolution témoigne également de la volonté d’Apple de rattraper Samsung et Google. Les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra sont tous dotés de 12 Go de RAM, et proposent déjà des fonctions avancées d’IA. Le Pixel 9 est lui aussi équipé de 12 Go en standard, tandis que les Pixel 9 Pro et Pro XL montent à 16 Go.

Le rapport de Ming-Chi Kuo précise que les modèles iPhone 17 Pro, Pro Max et Air – un modèle ultra-fin – seront désormais dotés de 12 Go de RAM. Jusqu’à présent, les informations ne mentionnaient qu’un passage à 12 Go pour le Pro Max, considéré comme le plus puissant. Le rapport ajoute qu’Apple espère équiper également l’iPhone 17 « de base » avec 12 Go, mais des problèmes d’approvisionnement pourraient compliquer les choses.

Une chose semble certaine : Apple prend au sérieux la concurrence et adapte sa feuille de route pour Apple Intelligence en conséquence. À mesure que la liste des fonctionnalités, actuelles et à venir, s’allonge, l’iPhone devra être capable de toutes les prendre en charge.

De plus, compte tenu de l’accent mis par Apple sur la confidentialité, le traitement local restera une priorité. Investir dans davantage de mémoire vive paraît donc logique.

Et même sans utiliser les fonctions d’intelligence artificielle, opter pour le dernier modèle d’iPhone pourrait s’avérer être une bonne nouvelle.