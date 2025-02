Oppo va lancer le smartphone pliable le plus fin jamais conçu dans deux semaines

Le Find N5 arrivera dans « deux semaines » selon un responsable d'Oppo

Le super-fin pliable sera lancé à l'international au même moment

Le OnePlus Open 2 devrait suivre sur certains marchés

Nous attendions depuis un moment un successeur à l'Oppo Find N3 – connu en dehors de la Chine sous le nom de OnePlus Open – mais grâce à un cadre d’Oppo, la date de son dévoilement est désormais officielle : dans deux semaines, le prochain modèle pliable sera présenté au grand public.

L’information provient de Zhou Yibao, un représentant d’Oppo, qui s’est exprimé sur le réseau social chinois Weibo (relayé par Android Authority). Il confirme également que ce nouveau modèle sera le smartphone pliable le plus fin du monde, surpassant ainsi le Honor Magic V3, qui affiche seulement 4,4 mm d’épaisseur une fois déplié.

Ces dernières semaines, Oppo a multiplié les teasers sur les réseaux sociaux pour mettre en avant l’extrême finesse du futur Oppo Find N5. Des comparaisons officielles ont notamment été faites avec un iPad Pro M4 ainsi qu’un iPhone 16 Pro Max, illustrant son design ultra-fin.

En plus de cette fenêtre de lancement – qui laisse envisager une annonce les 19 ou 20 février – Zhou Yibao a révélé que ce sera le premier smartphone pliable d’Oppo à être commercialisé à l’international sous son nom d’origine.

Qu'en est-il du OnePlus Open 2 ?

Nous avons déjà vu quelques images de l'Oppo Find N5 (Image credit: Oppo)

Cette disponibilité mondiale soulève quelques interrogations concernant le OnePlus Open 2. Pour rappel, l’Oppo Find N3 avait été rebaptisé à l’international sous le nom de OnePlus Open – un smartphone qui avait d’ailleurs reçu d’excellents retours, comme en témoigne notre test du OnePlus Open.

Quelques indices peuvent être tirés du lancement de l’Oppo Find X8 Pro, sorti l’an dernier. Ce modèle avait été commercialisé dans plusieurs pays en dehors de la Chine, notamment au Royaume-Uni, en Australie et en Europe, mais pas aux États-Unis.

Si Oppo adopte la même stratégie, il est possible que le OnePlus Open 2 soit distribué aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Ce qui signifierait que les consommateurs britanniques et européens auraient le choix entre deux modèles quasi identiques, simplement vendus sous des marques différentes.

Toutes les informations devraient être dévoilées dans les prochaines semaines, en particulier en ce qui concerne l’Oppo Find N5 et sa disponibilité. En plus de son format ultra-fin, il devrait proposer une structure en titane, la plus grande batterie jamais intégrée à un smartphone pliable, ainsi qu’une mise à niveau importante au niveau de la photographie.