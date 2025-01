Le OnePlus Open 2 prêt à surpasser le Galaxy Z Fold 6 avec son design ultra-fin et sa résistance à l’eau

Oppo a partagé des détails sur le Find N5, qui sera probablement rebaptisé OnePlus Open 2 en dehors de la Chine

L'Oppo Find N5 sera extrêmement fin, avec à peine assez d'espace pour un port USB-C

Il aura également un indice de résistance à l'eau IPX9, ce qui est très rare sur les téléphones

Le OnePlus Open a été l’un des meilleurs smartphones pliables de 2024, et la marque aurait pu lancer un successeur similaire tout en restant compétitive face à la concurrence. Pourtant, il semblerait que des améliorations majeures soient au programme.

Sur plusieurs publications repérées sur Weibo par Android Authority, Zhou Yibao, chef de produit chez Oppo, a partagé des images et des informations concernant l’Oppo Find N5. Selon les habitudes de la marque, il est fort probable que le OnePlus Open 2 soit simplement une version renommée de ce modèle.

D’après ces informations, ce n’est pas une mauvaise nouvelle, car l’Oppo Find N5 sera incroyablement fin. Zhou Yibao a indiqué que « la finesse n’est pas la limite du Find N5, mais celle du port de charge ». Les images ci-dessous confirment ces propos, avec un cadre presque inexistant autour du port USB-C.

Cela pourrait donc être le pliable le plus fin jamais conçu. Il semble impossible de créer un téléphone pliable plus fin sans sacrifier le port de charge ou sans rendre une moitié du téléphone plus fine que l’autre, ce qui risquerait de déséquilibrer l’appareil.

D’autres images mettent également en évidence la finesse impressionnante de ce téléphone, qui, une fois déplié, atteint une épaisseur équivalente à celle de quatre cartes de crédit. Il est ainsi bien plus fin qu’un iPhone 16 Pro Max.

Malheureusement, les dimensions exactes n’ont pas été dévoilées. Toutefois, le OnePlus Open 2 devrait être nettement plus fin que le Samsung Galaxy Z Fold 6, considéré comme son principal concurrent – au moins jusqu’au lancement du Galaxy Z Fold 7.

Une résistance à l'eau impressionnante

Mais ce n’est pas le seul point où l’Oppo Find N5 – et donc probablement le OnePlus Open 2 – surpasse le Galaxy Z Fold 6. Zhou Yibao a également révélé que l’appareil dispose des certifications d’étanchéité IPX6, IPX8 et IPX9.

Ce qui importe ici, c’est le dernier chiffre. La plupart des smartphones se contentent d’une certification « 8 », qui signifie une résistance à l’immersion dans 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum. La certification « 9 » garantit également une protection contre les jets d’eau à haute température et haute pression.

Ce niveau de protection n’est pas totalement surprenant, car il était déjà présent sur le OnePlus 13. Cependant, il reste rare sur les smartphones, y compris sur le Samsung Galaxy Z Fold 6, qui possède une certification « 8 » mais pas « 9 ».

Cela dit, la certification complète du Galaxy Z Fold 6 est IP48, le « 4 » indiquant une protection contre les objets solides supérieurs à 1 mm. L’Oppo Find N5 – et probablement le OnePlus Open 2 – n’offre pas cette protection, ce qui constitue un point fort pour Samsung.

Il sera intéressant de voir si le Samsung Galaxy Z Fold 7 parvient à rivaliser en termes de finesse et de résistance à l’eau, mais cela semble peu probable.

Quant aux dates de sortie, l’Oppo Find N5 devrait être dévoilé en février, probablement uniquement pour le marché chinois. Le OnePlus Open 2 pourrait suivre avec un lancement mondial peu après, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 ne devrait pas arriver avant juillet.