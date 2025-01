OnePlus Open 2 : un nouveau design en titane pour le pliable le plus fin au monde

Le OnePlus Open 2 pourrait arriver prochainement

Une construction plus résistante, plus légère et plus fine est annoncée

Le Honor Magic V3 est actuellement l'appareil pliable le plus fin du marché

Le OnePlus Open 2 s'annonce comme un pliable exceptionnel, avec de nouvelles informations divulguées sur ce à quoi s'attendre : il semblerait que ce modèle sera le plus fin jamais conçu, tout en proposant une construction améliorée en titane.

Ces prédictions proviennent de deux sources bien connues, Digital Chat Station et Smart Pikachu (relayées par Android Authority). Les deux fuites mentionnent l’Oppo Find N5, qui devrait être commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 en dehors de la Chine – tout comme l’Oppo Find N3 avait été rebaptisé en OnePlus Open original.

Il est fait mention d’un pliable décrit comme le "plus fin au monde" (selon Google Traduction). Cela signifie que le OnePlus Open 2 devrait afficher une épaisseur inférieure à 9,2 mm lorsque fermé, ce qui correspond au record actuel détenu par le Honor Magic V3.

En réalité, cette rumeur circule depuis septembre dernier, témoignant de l’enthousiasme autour du deuxième modèle pliable de OnePlus. Aucune indication précise sur l’épaisseur exacte n’a été donnée, mais tout laisse à penser qu’il sera extrêmement fin.

Plus léger et plus résistant

Ces deux fuites évoquent également l’utilisation de titane pour la fabrication et un "nouveau design industriel axé sur la durabilité" (encore une fois via Google Traduction). Cela suggère un téléphone à la fois plus léger et plus robuste.

Parmi les autres caractéristiques mentionnées, on retrouve un appareil photo triple avec zoom périscopique et ingénierie Hasselblad, des capacités de communication par satellite, une puce Snapdragon 8 Extreme Edition, une batterie approchant une capacité de 6 000 mAh (comme cela avait déjà été évoqué), ainsi que la recharge sans fil – tout cela semble prometteur.

L’une des sources parle d’un intervalle de six mois entre le prochain téléphone pliable et celui-ci. Avec de nouveaux modèles pliables de Google et Samsung attendus pour juillet, le OnePlus Open 2 pourrait arriver d’ici la fin du mois de février.

Le lancement du OnePlus Open 2 a fait l’objet de débats : il convient de rappeler que le premier modèle avait été dévoilé en octobre 2023. Cela fait désormais plus d’un an que le successeur se fait attendre.