Samsung présente un écran pliable sans pli visible et surpasse le Galaxy Z Fold 6 sur trois aspects essentiels

Les smartphones pliables promettent une expérience proche d’une tablette compacte, mais une différence reste incontournable : la pliure de l’écran. Cet élément peut être gênant, mais Samsung Display pourrait enfin avoir trouvé une solution avec un design qui pourrait être adopté par le Galaxy Z Fold 7.

Au centre de l’écran intérieur des smartphones pliables – au niveau de la charnière – une pliure est toujours visible et perceptible au toucher sur tous les modèles actuels. Lors du MWC 2025, Samsung Display (la division spécialisée dans les écrans pour téléviseurs et smartphones, distincte de Samsung Electronics, qui fabrique les appareils) a présenté un écran pliable sans aucune trace de pliure.

Certains modèles avaient déjà apporté des améliorations. Le Galaxy Z Fold 6 affiche une pliure bien moins marquée que celle du Google Pixel 9 Pro Fold et, selon l’éclairage, elle devient presque invisible. D’autres concurrents, comme l’Oppo Find N5, ont encore réduit cet effet. Mais jusqu’à présent, aucun téléphone n’avait réussi à l’éliminer complètement.

Les images du nouvel écran pliable de Samsung Display (via Android Central) montrent qu’il n’y a aucune trace visible de pliure, quel que soit l’angle de vue. L’amélioration est mise en avant en le comparant directement au Galaxy Z Fold 6, dont la pliure reste bien visible sur le stand de Samsung.

(Image credit: Future / Harish Jonnalagadda / Android Central)

Ce design suscite beaucoup d’enthousiasme chez les amateurs de smartphones pliables, notamment en raison de quelques autres détails à noter. Cependant, bien que Samsung Display et Samsung Electronics collaborent étroitement, leurs cycles de production restent indépendants. L’écran sans pliure est prêt à être commercialisé, mais il se peut qu’il n’ait pas été finalisé à temps pour l’intégrer au Galaxy Z Fold 7, dont la sortie est attendue en juillet.

Il est donc possible que ce nouvel écran soit réservé au Galaxy Z Fold 8 l’année prochaine, voire à une génération encore plus lointaine en fonction des défis de fabrication ou du coût de production. Rien ne sera confirmé avant le lancement du Z Fold 7 plus tard cette année. Mais au-delà de la disparition de la pliure, d’autres détails de conception laissent espérer que cet écran équipera bien les pliables Samsung de 2025.

Plus qu'un écran sans relief

Le premier changement concerne la caméra selfie de l’écran intérieur. Jusqu’à présent, la gamme Galaxy Z Fold utilise une caméra dissimulée sous l’écran, mais la nouvelle technologie adoptée montre un retour au design avec un poinçon classique.

Si la caméra sous l’écran a l’avantage d’être plus discrète sur une image en plein écran, elle reste visible et sa qualité est nettement inférieure à celle des capteurs selfie traditionnels. Le Google Pixel 9 Pro Fold a opté pour un poinçon, et cette approche semble plus efficace. Voir un Galaxy Z Fold 7 (ou 8) avec cette solution serait une amélioration bienvenue.

Samsung a beaucoup à apprendre du Fold de Google (Image credit: Peter Hoffmann)

L’autre évolution concerne la taille de l’écran. Le modèle sans pliure semble légèrement plus grand que le Z Fold 6, avec des proportions qui rappellent davantage celles d’un smartphone classique.

Un écran intérieur plus large est toujours un atout, mais cela signifie aussi que l’écran extérieur pourrait être plus spacieux. Celui du Z Fold 6 est jugé trop étroit, avec un ratio d’affichage peu adapté à certaines applications, contrairement à celui du Google Pixel 9 Pro Fold, qui adopte une forme plus standard. Ce nouveau design sans pliure pourrait donc permettre aux prochains modèles Samsung de rivaliser avec les autres constructeurs en termes de format.

Il faut toutefois noter que ce design pourrait n’être qu’un prototype présenté par Samsung Display. Samsung Electronics pourrait choisir de conserver des dimensions plus proches de celles des modèles actuels. Mais si ce changement se concrétise sur le Galaxy Z Fold 7, 8 ou un modèle ultérieur, ce serait une avancée majeure à tous les niveaux.

