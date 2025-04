Pour rivaliser avec Apple, OnePlus mise sur une meilleure compatibilité avec iOS

Pour les fabricants de smartphones, rivaliser avec Apple doit ressembler à un duel au couteau contre une mitrailleuse. À chaque trimestre.

Les meilleurs iPhone ne sont pas nécessairement les meilleurs smartphones tout court (spoiler : ce n’est pas le cas), mais le géant de Cupertino a su, grâce à des décennies de travail sur un écosystème produit parfaitement verrouillé, fidéliser une grande partie des utilisateurs de smartphones – peut-être pour toujours. Même Samsung, principal concurrent d’Apple, voit son propre marché domestique succomber à la fièvre iPhone. En Chine aussi, Apple reste un acteur de poids.

Que peuvent alors faire les rivaux d’Apple ? Pour Rudolf Xu, responsable marketing produit chez OnePlus, une seule voie est envisageable : renforcer la compatibilité avec iOS.

« L’enjeu, c’est de construire un pont avec iOS », a-t-il déclaré à TechRadar lors d’une visite du siège de OnePlus à Guangdong, en Chine. « C’est pour cela, par exemple, que sur OxygenOS 15, une fonctionnalité baptisée “Partager avec iPhone” a été ajoutée. Elle plaît énormément : les retours sont très positifs, car elle simplifie considérablement le transfert de fichiers entre Android et iOS. C’est une difficulté récurrente pour les appareils Android. »

« Il y a aussi le partage de photos en direct », a-t-il poursuivi. « Si une photo en direct est prise avec le OnePlus 13, l’effet reste visible sur un iPhone après transfert. Cela est rendu possible par l’utilisation du format le plus récent pour l’encodage de ces photos. »

« Toutes ces initiatives visent à créer un lien entre les produits OnePlus et l’écosystème iOS. L’objectif n’est pas de construire un écosystème fermé. L’idée est au contraire de l’ouvrir au maximum pour attirer plus d’utilisateurs. »

iOS 18 a partiellement amélioré l'expérience de messagerie entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android (Image credit: Apple)

Lors de l’entretien, la remarque de Xu sur « un écosystème qui ferme la porte aux autres » ne visait pas explicitement Apple. Mais elle résume bien la problématique. Apple ne semble pas prêt à ouvrir son système d’exploitation aux développeurs concurrents – et pourquoi le ferait-il ? – ce qui limite considérablement les possibilités pour des marques comme OnePlus d'améliorer la compatibilité entre les univers Android et iOS.

Jamais Apple ne facilitera la connexion des AirPods à l’un des meilleurs téléphones Android comme il le fait avec ses propres iPhone. En revanche, OnePlus peut s’assurer que ses smartphones restent compatibles avec les appareils Apple, au minimum.

La compatibilité ne signifie pas l’uniformité, et OnePlus a trouvé d’autres moyens de se démarquer des iPhone – et des autres Android – ces dernières années.

Un constat récent fait état d’un certain désenchantement des consommateurs face au design des smartphones actuels. Lors de l’interview, Rudolf Xu reconnaît que cette uniformité a une logique, tout en affirmant la volonté de OnePlus de se distinguer.

Le OnePlus 13 (Image credit: Philip Berne / Future)

« Pour ce qui est du design, il y a une raison derrière le fait que de plus en plus d’appareils se ressemblent », explique-t-il. « Aujourd’hui, presque tous les constructeurs placent la caméra dans le coin supérieur gauche. D’un point de vue R&D, c’est l’agencement le plus efficace pour empiler les composants. »

« Concrètement, la batterie est généralement placée dans la moitié inférieure du téléphone, le chipset près de l’appareil photo, et ce dernier dans le coin supérieur gauche. Ce schéma d’organisation est le plus optimal en matière de conception. C’est sans doute pour cela que les smartphones se ressemblent de plus en plus. Il y a une logique derrière cette uniformité. »

« Cela dit, OnePlus s’efforce de conserver un langage de design propre. C’est pour cette raison que l’on retrouve une continuité entre les OnePlus 10 Pro, 11, 12 et aujourd’hui le 13. C’est un défi de proposer des appareils à la fois uniques et populaires, mais notre identité visuelle reste une priorité. »

Et cela semble fonctionner : dans son test du OnePlus 13, la rédaction a décrit ce modèle comme « l’un des plus beaux téléphones disponibles aujourd’hui ». Il ne reste plus qu’à convaincre les adeptes de l’iPhone d’y jeter un œil.