LG vient de dévoiler le Smart Monitor Swing, un écran tactile 4K UHD de 31,5 pouces pensé pour repenser la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur écran, ainsi que les lieux où ils le font.

Doté d’une dalle IPS avec une définition de 3 840 x 2 160 pixels, l’écran prend en charge le multitouch, permettant une interaction directe avec les applications et les fichiers.

Le Smart Monitor Swing propose trois ports USB-C et deux entrées HDMI pour la connectique. L’un des ports USB-C est compatible avec la charge 65 W, capable d’alimenter la majorité des ordinateurs portables professionnels. À l’arrière, un adaptateur dissimulé permet de limiter l’encombrement des câbles, une astuce encore rare, même parmi les meilleurs écrans bureautiques.

You may like