Samsung impressionne à la Gamescom avec son écran OLED ultra-rapide capable d’atteindre 1 100 Hz

Samsung a profité de sa propre conférence à la Gamescom pour annoncer toute une série de nouveaux écrans gaming Odyssey OLED prévus pour 2027, avec plusieurs premières mondiales particulièrement alléchantes.

Au sommet de cette nouvelle gamme se trouve l’Odyssey OLED G6 G60H, doté d’une dalle Fast IPS 1440p avec un taux de rafraîchissement de 600 Hz.

Et si cette fréquence déjà démesurée ne suffit pas, il est possible d’abaisser la définition en HD pour profiter de 1 100 Hz, ce qui en fait l’écran Samsung le plus rapide jamais présenté sur ce plan.

Il prend également en charge le VRR AMD FreeSync Premium Pro et se montre compatible avec Nvidia G-Sync.

Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus grand, l’Odyssey OLED G7 devient le premier écran gaming incurvé de 42 pouces au monde dans un format classique 16:9. Sa dalle OLED 4K atteint jusqu’à 165 Hz et adopte une courbure très prononcée de 1000R pour renforcer l’immersion.

À titre de comparaison, Samsung affirme que le G7 est environ 72 % plus grand qu’un écran incurvé classique de 32 pouces de sa gamme. Il peut donc occuper une part encore plus importante du champ de vision.

(Image credit: Future)

Plus grand et meilleur ?

Le nouvel Odyssey OLED G8 accumule lui aussi les caractéristiques impressionnantes. Il associe une dalle OLED Tandem 4K de 32 pouces à un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Il utilise également la dalle QD-OLED de cinquième génération de Samsung, avec sa technologie Penta Tandem et une disposition des sous-pixels en bandes RGB destinée à améliorer l’efficacité énergétique, la longévité et la netteté du texte.

Le G8 prend également en charge un « triple mode ». La 4K à 360 Hz n’est donc pas la seule possibilité. En passant en 1440p, l’écran peut atteindre 520 Hz. Et si cela ne suffit toujours pas, une sortie Full HD à 680 Hz est également possible.

Côté connectique, Samsung l’équipe d’un DisplayPort 2.1 UHBR20, de deux ports HDMI 2.1, d’un USB-C capable de fournir jusqu’à 98 W, ainsi que d’un hub USB avec deux ports descendants et une prise en charge KVM.

Pour les amateurs d’ultrawide, le nouvel Odyssey OLED G9 propose une dalle de 49 pouces affichant une définition de 5 120 x 1 440 pixels et une fréquence pouvant atteindre 360 Hz. Il dispose lui aussi d’un double mode permettant d’atteindre 720 Hz en « dual HD » (2 560 x 720), ainsi que d’une dalle QD-OLED de cinquième génération avec technologie Penta Tandem.

Samsung annonce pour l’Odyssey OLED G9 un pic de luminosité pouvant atteindre 1 300 nits en définition 4K sur une fenêtre de 3 %, pour un rendu particulièrement percutant.

En parallèle de ces nouveaux écrans, Samsung a réaffirmé son engagement envers la technologie 3D sans lunettes. Une compatibilité élargie avec certains des plus grands jeux a été évoquée, tout comme la présence du HDR10+ Gaming dans plusieurs grosses sorties, dont le nouveau Call of Duty. Plus de 20 jeux devraient prendre en charge cette norme d’ici le premier semestre 2027.