Apple préparerait deux Studio Display 2… et l’un viserait le très haut de gamme

De nouveaux détails sur l’Apple Studio Display 2 ont fuité

Des modèles de 32 pouces et 27 pouces pourraient arriver

Apple a plusieurs lancements de produits prévus la semaine prochaine

De nouveaux détails circulent concernant d’éventuels successeurs de l’Apple Studio Display, et il semblerait que deux modèles soient en préparation, avec des tailles et des caractéristiques différentes afin de séduire les acheteurs exigeants de moniteurs.

Ces nouvelles informations proviennent de Macworld (via MacRumors) et reposent sur des « fichiers internes d’Apple ». Deux modèles y sont mentionnés, sous les codes J427 et J527, ce qui laisse supposer l’arrivée de deux variantes distinctes de Studio Display 2.

Selon le rapport, Apple pourrait s’apprêter à dévoiler un Apple Studio Display 2 en 32 pouces et un autre en 27 pouces. Le modèle le plus grand proposerait un système audio supérieur ainsi qu’une connectique améliorée, en plus de l’espace d’affichage supplémentaire.

Les deux modèles devraient prendre en charge la technologie ProMotion, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La compatibilité HDR semble également probable pour chacun d’eux. Au moins un port Thunderbolt 5, capable de gérer une définition 5K à 120 Hz, a également été évoqué.

Un lancement cette semaine ?

Le nouveau Studio Display pourrait être disponible en deux tailles. (Image credit: Future)

Concernant le design, aucun changement ne serait attendu et aucune modification esthétique n’est mentionnée dans ce rapport. L’Apple Studio Display actuel propose un écran de 27 pouces et peut atteindre jusqu’à 58,3 cm (23 pouces) de hauteur, selon le pied choisi.

Ce nouveau rapport fait suite à plusieurs fuites précédentes autour de ce moniteur amélioré. Le premier modèle étant sorti en 2022, une seconde génération paraît désormais logique, avec possiblement l’adoption de la technologie mini-LED pour l’écran.

Début février, Mark Gurman de Bloomberg indiquait que les délais de livraison du Studio Display commençaient à s’allonger, laissant entendre qu’une mise à jour était en préparation, avec une puce interne améliorée — potentiellement la puce A19 utilisée dans l’iPhone 17.

Selon Gurman, un nouveau modèle pourrait apparaître au début du mois de mars. Justement, Apple entame une semaine importante d’annonces produits à partir d'aujourd'hui. Affaire à suivre.