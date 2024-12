L'OLED 4K en 27 pouces : Asus marque un tournant vers une adoption massive ?

Asus vient de dévoiler un nouveau moniteur OLED 4K de 27 pouces

Il s'agira du tout premier moniteur OLED 4K de 27 pouces au monde

Une révélation complète est attendue au CES 2025, qui aura lieu le mois prochain

Asus renforce enfin sa gamme de moniteurs OLED, en dévoilant un tout nouveau modèle : le ROG Swift OLED PG27UCDM, dont la présentation officielle est attendue le mois prochain au CES 2025.

Aperçu par VideoCardz, Asus a partagé un teaser sur Instagram (curieusement supprimé depuis), révélant le nom de ce nouvel écran : le PG27UCDM, qui pourrait devenir le premier moniteur OLED 4K de 27 pouces au monde, offrant une nouvelle option aux joueurs compétitifs.

Certains moniteurs OLED de 27 pouces existent déjà, comme le ROG Swift PG27AQDM d’Asus (proposé à 799,00 €), mais avec une résolution 1440p. Avec la résolution supposée en 4K du PG27UCDM (probablement inspirée de son nom proche du modèle 4K PG32UCDM), les joueurs pourraient bénéficier d’une expérience visuelle plus immersive et qualitative.

En se basant sur les spécifications du PG32UCDM, il est envisageable que le PG27UCDM conserve un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), idéal pour un gameplay fluide et réactif.

(Image credit: TFTCentral)

L'OLED est-elle désormais la norme pour les moniteurs ?

Les soldes du Black Friday et du Cyber Monday ont permis aux passionnés de moniteurs de découvrir encore plus d'avantages des écrans OLED, grâce à des réductions record qui les rendent accessibles pour enrichir les expériences gaming.

Avec le teaser de l’Asus PG27UCDM, les joueurs pourraient également profiter de prix plus compétitifs. Il est évident que l’un des principaux freins à l’essor de l’OLED jusqu’à présent était son coût, souvent supérieur à 1 000 €. Cela commence à changer grâce aux offres du Black Friday, et avec Noël et les promotions de fin d'année comme les soldes d'après-Noël, les opportunités d’acquérir un OLED à prix abordable se multiplient.

Tout cela augure de bonnes nouvelles pour la démocratisation des écrans OLED. Le ROG Swift OLED PG27UCDM pourrait même s’avérer plus abordable que son homologue PG32UCDM. Restez attentifs aux prochaines annonces…