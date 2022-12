Moniteur 4K ou 2K : quel écran correspond le mieux à vos besoins ?

En règle générale, tout le monde a besoin d'un écran. C'est l'appareil que vous regardez en permanence lorsque vous utilisez votre ordinateur et il est important de choisir le bon, surtout si vous passez huit heures (ou plus) par jour à le fixer. Mais quel est le meilleur écran pour votre utilisation ?

Vous connaissez probablement les mots souvent associés à la résolution : 1440p et 2160p, également connus respectivement sous le nom de 2K et 4K. La résolution correspond au nombre de pixels présents sur votre écran. Plus il y a de pixels, plus les images sont généralement nettes. Mais ce n'est pas toujours aussi simple et il y a d'autres variables à prendre en compte.

En résumé, il faut savoir que les moniteurs 2K ont une résolution verticale de 1 440 pixels et sont également connus sous le nom de 1440p, QHD ou Quad HD. C'est le double de la résolution de la HD 720P et un tiers de plus que la 1080p. Ensuite, il y a la 4K, dont les chiffres sont encore plus élevés. Il s'agit ici de la résolution horizontale et le nom vient du fait qu'il y a environ 4 000 pixels. Dans le cas de la plupart des moniteurs, vous obtiendrez une résolution de 3840 x 2160 pixels, soit plus d'espace vertical qu'un moniteur 1440p, comme vous l'avez probablement déjà compris.

Avec cela en tête, les plus gros chiffres semblent être les meilleurs, non ? Et bien non, pas nécessairement, et nous allons voir pourquoi.

Moniteur 4K vs 2K : Prix et disponibilité

Vous n'aurez probablement pas de mal à trouver un moniteur avec une résolution 4K ou 2K, quel que soit votre budget. Les moniteurs 4K ont tendance à être plus grands et peuvent donc être plus chers, mais il n'y a pas de règle absolue en la matière. Le prix des moniteurs ne se résume pas aux pixels bruts, car il faut tenir compte de nombreuses autres caractéristiques et des différences de taille d'écran.

Si vous pouviez acheter le même moniteur avec les mêmes caractéristiques mais avec deux résolutions différentes, il est fort probable que le 4K coûterait plus cher que le 2K.

Selon le type de moniteur que vous recherchez, il peut être plus facile de trouver une résolution plutôt qu'une autre. Les moniteurs 4K sont généralement utilisés par les professionnels qui ont besoin d'un maximum de surface de bureau. À l'inverse, la résolution 2K est privilégiée par les joueurs, ce qui signifie que les moniteurs peuvent parfois être plus adaptés à ce public. Pensez aux lumières LED et, dans certains cas, à une conception et des matériaux moins haut de gamme.

Gagnant : Egalité

Moniteur 4K vs 2K : Design

En ce qui concerne le design industriel des moniteurs, cela dépendra beaucoup du fabricant de la gamme à laquelle appartient le modèle de votre choix. Comme nous l'avons mentionné, les moniteurs 4K sont souvent dotés de configurations plus professionnelles, tandis que les moniteurs 2K sont généralement conçus pour les joueurs.

Alors que la spécification 1440p concerne la résolution verticale, la résolution horizontale diffère en fonction de l'écran que vous choisissez. Les moniteurs à écran large (16:9) et ultra large (21:9) auront plus de pixels car ils ont plus de distance physique à couvrir.

En ce qui concerne le panneau d'affichage lui-même, les deux types de moniteurs seront probablement soit LCD soit OLED. Les fabricants de moniteurs 4K penchent parfois pour l'OLED en raison de ses meilleures performances en termes de contraste et de reproduction des couleurs. Vous devrez payer plus cher pour obtenir l'OLED, mais cela peut valoir la peine en fonction de l'utilisation que vous ferez de votre moniteur.

Gagnant : Egalité

Moniteur 4K vs 2K : Performances

Les moniteurs 2K étant souvent destinés aux joueurs, ils peuvent bénéficier de meilleurs temps de réponse et d'autres caractéristiques adaptées aux besoins des gamers. Cela ne veut pas dire que vous ne trouverez pas de moniteur 4K qui réponde à vos besoins en matière de jeu, mais ils sont plus répandus dans le monde 1440p. Recherchez des temps de réponse aussi bas que 1ms si vous êtes un joueur invétéré.

On peut dire la même chose des taux de rafraîchissement plus élevés et, dans certains cas, des taux de rafraîchissement variables. Ces moniteurs peuvent modifier le taux de rafraîchissement de l'affichage en cours de route, ce qui est idéal pour les jeux et pour réduire des phénomènes tels que le déchirement de l'écran.

D'un autre côté, les moniteurs 4K ont tendance à être conçus pour la vidéo, ce qui signifie que des éléments tels que les taux de rafraîchissement et les temps de réponse peuvent ne pas être aussi essentiels pour leurs acheteurs. En revanche, ces derniers souhaitent disposer d'un maximum d'espace de bureau, et c'est là que les moniteurs 4K prennent toute leur importance en raison du nombre de pixels impliqués.

Gagnant : Egalité

Moniteur 4K vs 2K : Lequel devriez-vous acheter ?

Comme c'est souvent le cas, la réponse dépendra largement de l'utilisation que vous comptez faire de votre moniteur - ce qui ne surprend personne puisque toutes les sections ci-dessus se terminent par une égalité.

Si vous êtes un joueur, choisir un moniteur 1440p est probablement la meilleure option pour vous. Vous obtiendrez un écran haute résolution qui correspondra probablement mieux à l'esthétique de votre configuration de jeu. Plus important encore, vous aurez plus de choix en choisissant un moniteur doté de fonctionnalités orientées vers le jeu, comme des taux de rafraîchissement plus élevés, des temps de réponse plus faibles, etc.

La résolution plus faible par rapport aux moniteurs 4K signifie également qu'il est plus facile de les piloter : votre carte graphique n'aura pas besoin de pousser autant de pixels sur l'écran, ce qui améliore les performances. Si vous disposez du tout dernier GPU disponible, vous n'aurez peut-être pas à vous en soucier autant. Pour tous les autres, le 4K peut être une véritable plaie lorsqu'il s'agit de tirer la moindre image de votre matériel.

Pour les utilisateurs non gamers, le 4K pourrait être la meilleure option. Elle offre une plus grande surface d'affichage pour les applications, ce qui est un avantage considérable pour le multitâche. La 4K est également la meilleure résolution si vous prévoyez de faire de l'édition de vidéos ou de photos, car vous pourrez voir plus précisément ce sur quoi vous travaillez. Un moniteur 4K permet de réduire les déplacements, les défilements et les zooms.