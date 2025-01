LG lance le premier moniteur 6K équipé de Thunderbolt 5, prêt à sublimer le Mac Mini M4

Le LG UltraFine 32U990A a un design magnifique et s'adresse aux créatifs

Son port Thunderbolt 5 en fait un complément parfait de la gamme Pro d'Apple

Il s'agit du troisième moniteur 6K après Dell et le Pro Display XDR d'Apple

Si un nouvel écran capable de durer plusieurs années est recherché, l’UltraFine 32U990A de LG, présenté lors du CES 2025, semble être un choix prometteur. D’après l’image partagée lors de l’annonce, ce moniteur arbore un design minimaliste, des bordures ultrafines et un pied élégant.

Bien que les détails soient encore partiels, l’UltraFine 32U990A est le premier écran haute résolution 6K au monde doté de la connectivité Thunderbolt 5. Cette caractéristique pourrait permettre des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (ce qui serait impressionnant), mais LG n’a pas encore confirmé les spécifications exactes.

Ce qui est certain, c’est que l’écran utilise une dalle Nano IPS Black, conçue pour une précision exceptionnelle des couleurs et un contraste élevé. Il couvre un large spectre de couleurs, avec 99,5 % de l’espace Adobe RGB et 98 % du DCI-P3, ce qui en fait un outil idéal pour les professionnels de la création travaillant sur des contenus haut de gamme.

Une solution idéale pour l'Apple Mac Mini M4

La résolution 6K de ce moniteur offre près de 40 % de surface d’affichage en plus par rapport à un écran standard 5K, ce qui le positionne comme un concurrent direct du Pro Display XDR d’Apple, mais probablement à un tarif plus accessible.

À titre de comparaison, le Pro Display XDR d’Apple propose une résolution de 6016 x 3384 pixels, une densité de 218 ppp, une luminosité soutenue de 1 000 nits (jusqu’à 1 600 nits en pic) et un contraste de 1 000 000:1. De son côté, l’écran UltraSharp 32 6K (U3224KBA) de Dell affiche une résolution de 6144 x 3456 pixels à 60 Hz, mais reste limité au Thunderbolt 4.

Avec sa résolution de qualité professionnelle et sa compatibilité Thunderbolt 5, l’UltraFine 32U990A semble être un excellent choix pour accompagner un Mac Mini M4, à condition de s’aventurer hors de l’écosystème Apple pour opter pour un écran tiers.

Dans son communiqué du CES, LG déclare : « Grâce à son logiciel de calibration intégré, ce moniteur s’adresse parfaitement aux professionnels des médias, tandis que son design fin et géométrique allie esthétique et praticité pour satisfaire tous les utilisateurs. »

Les informations sur le prix et la disponibilité n’ont pas encore été dévoilées, mais devraient être communiquées prochainement.