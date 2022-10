Le moniteur Huawei MateView GT 27 pouces voit sa facture baissée - un vrai plus pour les fans d'immersion

Le moniteur Huawei MateView GT de 27 pouces est pétri de qualités. D'abord destiné aux joueurs, sa finition reste sobre mais qualitative. L'écran dispose en plus une petite barre de son intégrée à son pied ainsi qu'une petite LED RGB pour l'ambiance. Tactile, elle vous permet en plus de régler le son, ce qui se révèle très pratique.

Les specs sont impressionnantes pour les joueurs PC. On retrouve une dalle VA WQHD en résolution 2560x1440 pixels compatible HDR10. La diagonale d'écran de 27 pouces est parfaite pour une définition de 1440p. La dalle VA est le parfait compromis entre les dalles IPS et TN. Les couleurs sont très bien calibrées et le contraste se révèle excellent. Le moniteur offre également une compatibilité AMD FreeSync et G-Sync pour les cartes Nvidia. Ces technologies permettent de synchroniser le taux de rafraichissement de l'écran avec les FPS permises par la carte graphique. D'ailleurs, l'écran offre un maximum de 165 images par seconde, idéal pour les joueurs aux grosses configurations pratiquant de l'eSport. La sensation de fluidité extrême procure un confort non négligeable pour des parties en ligne endiablées.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Huawei MateView GT 27"|219,99€ (au lieu de 279,99€) chez Huawei (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Après avoir été en promotion chez Amazon pendant les ventes flash exclusives Prime, le moniteur Huawei MateView GT 27 pouces bénéficie d'une remise immédiate, directement sur la boutique officielle de Huawei. Vous pouvez en outre régler votre achat en 3 ou 4 fois sans frais.