1 300 nits sur un moniteur : la nouvelle technologie OLED de Samsung change la donne

Samsung Penta Tandem utilise cinq couches organiques pour améliorer la luminosité et l’efficacité

L’empilement multicouche permet d’augmenter la densité de pixels sans accroître la taille de la dalle

La technologie QD-OLED Penta Tandem augmente l’efficacité lumineuse de 1,3 fois et double la durée de vie de la dalle

Samsung Display a présenté sa technologie QD-OLED Penta Tandem, dotée d’une structure organique électroluminescente à cinq couches conçue pour améliorer la luminosité et l’efficacité.

L’empilement multicouche permet d’augmenter la densité de pixels à taille de dalle équivalente, en réduisant la surface émissive de chaque pixel.

La dispersion efficace de l’énergie entre les différentes couches est essentielle pour maintenir un éclairage stable et des performances constantes.

Conception multicouche et hausse de la densité de pixels

Cette approche est au cœur de la stratégie de Samsung sur le segment des moniteurs premium 4K et 5K, où haute résolution et rendu visuel éclatant sont indispensables pour le gaming et les usages professionnels.

La dalle UHD de 27 pouces (3840 x 2160) lancée en 2025 atteint 160 pixels par pouce, soit la plus forte densité de pixels pour un moniteur gaming auto-émissif.

En portant le nombre de couches organiques de quatre à cinq, l’efficacité lumineuse progresse d’un facteur 1,3 tandis que la durée de vie double, permettant aux dalles d’atteindre des pics de luminosité de 1 300 nits pour les moniteurs et 4 500 nits pour les téléviseurs, mesurés à 3 % d’OPR (On Pixel Ratio).

Samsung affirme que cette forte luminosité ne s’accompagne pas d’une consommation électrique supplémentaire, un élément clé de ses nouveaux écrans premium.

Les dalles équipées de la technologie QD-OLED Penta Tandem peuvent obtenir la certification VESA DisplayHDR True Black 500, qui évalue les performances HDR, notamment la capacité à produire des niveaux de noir profonds.

Cette certification exige un niveau de noir de 0,0005 nit ou inférieur tout en atteignant une luminance maximale de 500 nits à 10 % d’OPR. À l’heure actuelle, le seul moniteur UHD de 31,5 pouces répondant à ce standard repose sur une dalle Penta Tandem de Samsung Display.

Ces performances traduisent une volonté de garantir une qualité d’image constante pour les moniteurs professionnels haut de gamme comme pour les configurations gaming.

Samsung Display prévoit d’étendre cette année la technologie Penta Tandem à une gamme plus large de tailles de dalles, en fournissant des moniteurs et téléviseurs phares à ses principaux clients.

Après les dalles UHD de 27 pouces et les moniteurs UHD de 31,5 pouces, l’entreprise lancera une dalle Dual QHD de 49 pouces (5120 x 1440).

La technologie a déjà été intégrée dans des téléviseurs haut de gamme. Bien que Penta Tandem améliore la luminosité, l’efficacité et la durée de vie, son impact global sur les performances des moniteurs reste incertain.

« La structure organique électroluminescente multicouche ne consiste pas simplement à ajouter davantage de couches. Elle exige une expertise approfondie dans la sélection des matériaux ainsi que dans l’optimisation de leur épaisseur et de leurs combinaisons », a déclaré Brad Jung, vice-président et responsable de l’équipe marketing grands écrans chez Samsung Display.

« Penta Tandem, fondée sur près de cinq années d’expérience dans la production de masse de QD-OLED depuis 2021, représente le choix ultime pour les clients souhaitant démontrer la valeur premium du QD-OLED. »

Via TechPowerUp