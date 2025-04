Le OnePlus 13T sera lancé le 24 avril et se dévoile déjà en images

Le OnePlus 13T sera présenté le 24 avril, comme l’a confirmé la marque. Mais fidèle à ses habitudes, OnePlus a déjà dévoilé le design du smartphone avant cette date.

Une courte vidéo teaser publiée sur la plateforme chinoise Weibo (relayée par GSMArena) montre le OnePlus 13T sous tous les angles, avec un dos plat, des coins arrondis, et trois coloris au choix : gris, rose ou noir, comme illustré ci-dessous.

Un nouveau bouton apparaît également sur la tranche de l’appareil, à la place de l’habituel curseur d’alerte propre à OnePlus. La marque a précisé qu’il s’agit d’une touche personnalisable, à la manière du bouton Action sur les iPhone.

You may like