Windows 10 en fin de vie, mais Microsoft continue de le modifier… quitte à endommager le menu Démarrer

La mise à jour d’avril de Windows 10 perturbe une partie du menu Démarrer

Les listes de raccourcis accessibles par clic droit sur certaines applications ne fonctionnent plus

Ces raccourcis étaient très pratiques et faisaient partie intégrante du quotidien de nombreux utilisateurs, désormais frustrés par leur disparition

La dernière mise à jour de Windows 10 s’accompagne d’un effet secondaire regrettable : une partie du menu Démarrer cesse de fonctionner.

Selon Windows Latest, après l’installation de la mise à jour d’avril de Windows 10, publiée plus tôt ce mois-ci, les listes de raccourcis pour certaines applications ne s’affichent plus dans le menu Démarrer.

Normalement, un clic droit sur une vignette (grosse icône) dans le menu Démarrer – sur la partie droite de l’interface, à côté de la liste complète des applications installées, située à gauche – fait apparaître un menu contextuel. Ce menu propose des options standards, mais aussi, pour certaines applications, une "jump list", ou liste de raccourcis, vers différents fichiers.

Il s’agit de fichiers récemment ouverts (ou épinglés, fréquemment utilisés) auxquels il est possible d’accéder rapidement. Par exemple, avec l’application Photos, s’affichent les dernières images ouvertes (ou les pages récemment consultées dans un navigateur).

Or, cette section de raccourcis ne s’affiche plus pour les applications qui devraient la proposer via le clic droit.

Windows Latest indique que tous leurs PC sous Windows 10 sont concernés, et plusieurs signalements similaires sont apparus sur le forum d’aide Answers.com de Microsoft ainsi que sur Reddit.

(Image credit: Shutterstock; Future)

Analyse : Que se passe-t-il exactement ?

Tous les utilisateurs ne sont pas touchés, loin de là. Certains ordinateurs sous Windows 10 ne présentent aucun souci malgré l’installation de cette mise à jour d’avril 2025. Cette dernière semble toutefois bien être le point commun selon les premières analyses menées par des utilisateurs.

Plusieurs solutions circulent, mais aucune ne semble vraiment fonctionner. La seule option efficace consiste à désinstaller la mise à jour. Une mesure peu satisfaisante, puisqu’elle prive temporairement des derniers correctifs de sécurité. Cependant, restaurer le système à un état antérieur permet bien de retrouver les listes de raccourcis, ce qui confirme que la mise à jour en est bien la cause.

Windows Latest évoque la possibilité que Microsoft ait volontairement supprimé cette fonction, mais cela paraît peu probable. Si tel était le cas, une clarification s’impose rapidement, car de nombreux utilisateurs de Windows 10 se disent agacés par ce changement.

Une hypothèse plus plausible serait que Microsoft ait intégré des modifications issues de Windows 11, ce qui aurait entraîné un dysfonctionnement inattendu dans Windows 10.

Il reste à espérer que Microsoft communiquera rapidement sur le sujet. En attendant, l’organisation de travail de certains utilisateurs se retrouve sérieusement perturbée par la disparition de ces raccourcis bien pratiques.

Rappelons que Windows 10 arrive bientôt en fin de vie : il reste environ six mois avant la fin du support standard, même s’il sera possible de prolonger la prise en charge d’un an en optant pour un service payant – utile pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas passer à Windows 11.