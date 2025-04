Windows 11 : une nouvelle version d’aperçu débarque dans le canal Bêta

Elle introduit de nouvelles fonctionnalités Cliquer pour Faire pour les PC Copilot+, dont l’intégration du Coach de Lecture

La recherche profite également de l’IA, et l'Accès Vocal accueille une nouveauté pratique

La dernière version d’aperçu de Windows 11 apporte une recherche plus performante et des améliorations notables en matière d’accessibilité.

Il s’agit de la build 26120.3872 dans le canal Bêta. Certaines des nouveautés sont réservées aux PC Copilot+, en particulier ceux équipés de processeurs Snapdragon (architecture Arm).

Parmi les nouveautés, l’intégration du Coach de Lecture avec Cliquer pour Faire. Pour rappel, cette fonction propose des actions contextuelles basées sur l’intelligence artificielle – elle a été introduite en complément de la fonction Rappel sur les PC Copilot+. Le Coach de Lecture, de son côté, est une application gratuite disponible depuis début 2024.

Elle peut être téléchargée sur le Microsoft Store et permet de s’exercer à la lecture et à la prononciation. Désormais, il est possible de la sélectionner directement dans le menu contextuel de Cliquer pour Faire pour s’entraîner à partir de n’importe quel texte. (L’application doit être installée au préalable.)

Autre ajout pour Cliquer pour Faire (toujours sur PC Copilot+) : la fonction « Lire avec le Lecteur immersif », un mode de lecture pensé pour les personnes souffrant de dyslexie ou de dysgraphie.

Ce mode permet d’ajuster la taille et l’espacement du texte, la police et le fond d’écran, avec en complément un dictionnaire illustré qui propose une représentation visuelle des mots difficiles. Il est aussi possible d’activer la lecture à voix haute ou d’afficher les mots découpés en syllabes.

Autre nouveauté destinée aux PC Copilot+ – mais uniquement dans l’Espace économique européen pour le moment – : la possibilité de rechercher des photos enregistrées dans le cloud (OneDrive) directement depuis la barre des tâches de Windows 11. Grâce à l’intelligence artificielle, il devient possible d’utiliser un langage naturel pour effectuer des recherches, comme « photos de déguisements d’Halloween », et d’obtenir des résultats issus du stockage local et en ligne.

Ces nouveautés sont en cours de déploiement pour les PC Copilot+ dotés de processeurs Snapdragon. Les modèles équipés de puces AMD ou Intel en bénéficieront également à terme.

Autre ajout notable – cette fois pour tous les PC – : Accès Vocal permet désormais d’ajouter ses propres mots au dictionnaire. Si un mot est mal reconnu, il suffit de l’enregistrer manuellement pour qu’il soit correctement compris lors des prochaines dictées.

Cette version d’aperçu contient aussi de nombreux autres ajustements et améliorations, détaillés dans le billet de blog publié par Microsoft à ce sujet.

(Image credit: Microsoft)

Analyse : Les progrès de la livre sterling

Microsoft continue d’enrichir Windows 11 en matière d’accessibilité et d’apprentissage, même si certaines nouveautés concernent uniquement les utilisateurs de PC Copilot+. Il est manifeste que les appareils dotés de processeurs Snapdragon sont actuellement prioritaires – ce qui reste acceptable, tant que les mêmes fonctions sont ensuite étendues à l’ensemble des PC Copilot+, comme cela semble être le cas.

L’ajout dans Accès Vocal est particulièrement bienvenu, même s’il étonne par son arrivée tardive. Une fonction similaire existait déjà avec Nuance (Dragon), un outil de reconnaissance vocale bien connu, notamment utile pour soulager les douleurs liées à une utilisation excessive du clavier. Comme Accès Vocal repose en partie sur cette technologie – depuis le rachat de Nuance par Microsoft en 2021 – il aura fallu du temps pour retrouver une fonction pourtant essentielle.

Cela dit, mieux vaut tard que jamais. Et le fait qu’Accès Vocal soit intégré gratuitement à Windows 11 reste un avantage non négligeable.