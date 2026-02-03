Microsoft pourrait enfin faire marche arrière sur l'intégration de l'IA dans Windows 11

Selon certaines rumeurs, Microsoft réduirait l'importance de l'IA dans Windows 11

Cela inclut la réduction de l'intégration de Copilot dans l'interface et les applications principales

Recall pourrait également subir d'importants changements et être renommé, certains indices laissant fortement entendre que Microsoft n'en est pas satisfait

Apparemment, Microsoft prend un nouveau tournant avec l'IA dans Windows 11 tout en promettant de corriger tous les bugs apparus dernièrement.

Windows Central affirme que Microsoft prend des mesures suite à la forte opposition à l'IA depuis que la société a redoublé d'efforts pour faire avancer ces fonctionnalités (notamment avec les agents IA dans Windows 11).

Selon des sources interrogées par notre site partenaire, Microsoft serait en train de « réévaluer sa stratégie en matière d'IA sur Windows 11 » et envisagerait de supprimer certaines fonctionnalités d'IA qui ne sont pas pertinentes.

Cela inclut la réduction du nombre de boutons Copilot dans l'interface Windows 11 ou ses applications par défaut, car ceux-ci ont été disséminés un peu partout dans le but peu subtil de promouvoir l'assistant IA. On nous dit plus précisément que l'intégration de Copilot dans les applications Notepad et Paint est actuellement en cours de révision afin d'être rationalisée.

L'ajout de boutons ou de fonctionnalités Copilot à d'autres applications Windows 11 par défaut est également suspendu, mais il s'agit probablement d'une mesure temporaire.

Le message est toutefois assez clair : pour l'instant, Microsoft freine son envie d'intégrer davantage d'IA et de Copilot dans Windows 11 et sa bibliothèque d'applications principales.

Une autre information intéressante est l'affirmation de Windows Central selon laquelle Microsoft examine également la viabilité de la fonctionnalité Recall, la recherche approfondie de Windows 11 qui exploite les captures d'écran prises régulièrement. Apparemment, même Microsoft estime que Recall a « échoué » dans sa forme actuelle, bien que le géant du logiciel cherche des moyens de faire évoluer le concept plutôt que de le supprimer complètement.

Cela suggère toutefois qu'il est toujours possible de l'abandonner complètement, mais ce n'est manifestement pas la solution privilégiée. Il semble tout à fait possible que le nom soit modifié et que la fonctionnalité soit transformée en quelque chose d'autre.

Des annonces mais la méfiance reste de mise

(Image credit: Microsoft)

Il faut évidemment prendre tout cela avec prudence, comme pour toute rumeur, mais celle-ci semble bien fondée et ces spéculations sont tout à fait plausibles.

Microsoft a promis la semaine dernière de corriger les bugs et les problèmes de performances de Windows 11, ce qui est partiellement lié à l'IA. En effet, une grande partie du mécontentement suscité par l'importance accordée à l'IA par Microsoft, qui intègre un nombre croissant de fonctionnalités de ce type dans Windows 11, tient au fait que l'entreprise le fait au détriment de la qualité globale du système d'exploitation. Alors que les protestations contre l'IA ont atteint leur paroxysme à la fin de l'année dernière, Microsoft doit corriger les fondamentaux de Windows 11 et abandonner son obsession de développer autant de fonctionnalités liées à l'IA que possible.

Et c'est exactement ce que Microsoft semble faire : corriger ces fondamentaux et mettre un frein à la promotion excessive de l'IA.

En bref, il semble que Microsoft écoute enfin les utilisateurs et prenne des mesures. Ou, plus exactement qu'il prévoit de prendre des mesures, mais il reste à savoir s'il ira jusqu'au bout.

On peut craindre que Microsoft soit passé en mode défensif en matière de relations publiques et relâche la pression sur l'IA, du moins temporairement, mais que cela ne soit pas suffisant. C'est en tout cas ce que pense de nombreux utilisateurs de Windows 11 qui expriment leur scepticisme sur les forums en ligne habituels.

Dans ce fil Reddit, le commentaire le plus plébiscité est une simple déclaration : « Je le croirai quand je le verrai. »

Le temps nous dira comment cela va se passer, mais ce qui joue en faveur d'une issue positive, ce sont les défaillances indéniables de Microsoft et de Windows 11 en termes de perception publique du système d'exploitation. S'il continue à faire un flop et que la confiance dans Microsoft s'érode, les agents IA autonomes pourront-ils vraiment fonctionner dans Windows 11 ? Ils ne le pourront pas, car les gens ne leur feront pas confiance, tout comme ils ne font pas confiance à Recall.

En parlant d'agents IA, ne pensez pas que Microsoft fasse marche arrière sur ces entités. La vision globale de la « plateforme agentique » pour Windows 11 est toujours considérée comme l'avenir, tout comme la recherche sémantique (en langage naturel) alimentée par l'IA (cette dernière étant l'un des points forts de l'IA, après tout).

Cependant, Microsoft semble désormais faire preuve d'une plus grande prudence et a pris des engagements clairs concernant la correction de Windows 11. Espérons que nous verrons bientôt les résultats de ces efforts et que l'entreprise lèvera le pied en matière d'intégration de l'IA dans tous les aspects de Windows 11, si cette nouvelle rumeur s'avère exacte.