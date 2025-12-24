Windows 11 intègre des agents IA... et ça ne plaît pas à tout le monde

Une nouvelle version préliminaire est disponible avec des avancées supplémentaires sur les agents IA

Elle montre comment ces derniers fonctionneront dans la barre des tâches, bien que Microsoft continue d’expérimenter les modalités

Les critiques visant la priorité donnée par Microsoft à l’intelligence artificielle persistent

La dernière version préliminaire de Windows 11 donne un aperçu plus détaillé du fonctionnement des agents IA dans le système d’exploitation, tout en introduisant plusieurs autres nouveautés.

Le billet de blog publié par Microsoft détaille ce que contient la build 26220.7523, déployée dans les canaux Dev et Beta. Plusieurs ajouts notables y figurent, dont ceux liés aux agents IA, qui suscitent à nouveau la controverse.

Pour commencer, cette version ajoute la boîte « Demander à Copilot » dans la barre des tâches pour les clients professionnels – une fonctionnalité déjà en test chez les utilisateurs grand public. Microsoft rappelle qu’il est possible d’y invoquer directement des agents IA.

L’entreprise poursuit également ses tests pour déterminer le fonctionnement exact des agents IA dans la barre des tâches. Un exemple est donné avec l’agent Researcher, l’un des premiers agents prévus pour Windows 11, qui, comme son nom l’indique, effectue des recherches de manière autonome (avec un accès à certains fichiers à cette fin). Il peut « approfondir un sujet et produire un rapport détaillé », et son avancement peut être suivi depuis la barre des tâches.

Microsoft expérimente également une fonction permettant d’afficher en temps réel, au survol de l’icône Copilot ou Researcher, les raisonnements de l’agent, afin de suivre ses avancées d’un simple coup d’œil. Des essais sont en cours pour déterminer si l’agent Researcher (ou d’autres agents) doit apparaître sous forme d’icône distincte dans la barre des tâches, ou être intégré à l’icône Copilot.

Ceux qui souhaitent une barre des tâches épurée pencheront sans doute pour la deuxième option. À l’inverse, les utilisateurs intensifs d’agents IA, qui gèrent plusieurs tâches en parallèle, pourraient préférer voir ces icônes séparées.

Microsoft précise également que cette version préliminaire introduit les Agent Launchers dans Windows 11. Il s’agit d’un « nouveau cadre permettant aux applications Windows d’enregistrer des agents IA et de les rendre détectables dans l’ensemble du système ».

Ce socle technique ouvre la voie à l’arrivée d’agents tiers (au-delà de ceux développés par Microsoft comme Researcher, Copilot ou Analyst), qui pourront fonctionner dans Windows 11 et s’intégrer à la boîte « Demander à Copilot » (ainsi qu’à Microsoft 365 Copilot).

D’autres nouveautés sont également présentes dans cette version, notamment dans l’Explorateur de fichiers. Les utilisateurs verront désormais apparaître des icônes représentant des personnes sur la page d’accueil de l’Explorateur. Ces icônes s’affichent dans la colonne « Activité » et dans les sections Récent ou Recommandé. En survolant l’icône d’une personne, une carte contextuelle s’ouvre avec ses informations principales (avec des options pour lui envoyer un message, lancer un appel, etc.).

Un ajout potentiellement utile, mais qui ne concernera que les utilisateurs connectés avec leur compte Microsoft dans Windows 11.

Autre progrès notable : le bug dit du « flashbang » dans l’Explorateur de fichiers a été corrigé. Il restait jusqu’ici quelques cas où des flashs blancs apparaissaient encore lors du changement d’onglet.

La commande vocale bénéficie aussi d’un processus d’installation simplifié, tandis que la saisie vocale via le clavier tactile a été repensée pour un usage plus intuitif.

(Image credit: Microsoft)

L'IA continue de susciter des réticences

Il s’agit là d’une avancée significative pour les agents IA, et il sera intéressant de voir comment ces entités seront finalement présentées dans la barre des tâches. Comme évoqué, tout dépendra des préférences de chacun : certains souhaiteront des icônes séparées, d’autres préféreront tout regrouper sous Copilot. Proposer ces deux options semblerait être la meilleure solution.

Nombreux sont ceux qui préféreraient que Microsoft ne développe pas du tout ces agents IA. La réaction négative persiste (comme en témoigne le fil Reddit officiel consacré à cette build). Bien entendu, il est possible de ne pas activer les agents IA – que ce soit pendant les phases de test ou lors du déploiement officiel – mais beaucoup déplorent que Microsoft donne la priorité à ces développements au détriment de problèmes jugés plus fondamentaux dans Windows 11.

En tête du fil de discussion Reddit, on retrouve notamment ce commentaire récurrent selon lequel Microsoft ne devrait pas être « forcé de travailler sur des trucs d’IA » (formulation édulcorée) plutôt que de résoudre les « problèmes d’UX » (relatifs à l’interface et à la fluidité générale du système).

Difficile de nier qu’un équilibre plus juste entre innovation et amélioration de l’existant serait bénéfique. Même si Microsoft n’envisage certainement pas d’interrompre ses efforts en matière d’IA, mieux harmoniser ses priorités renforcerait la confiance des utilisateurs dans l’évolution de Windows 11.