Le chef de l'IA chez Microsoft stupéfait par les critiques qui se plaignent de la nouvelle orientation de Windows 11

Le PDG de l'IA, Mustafa Suleyman, a publié un message sur X après une récente vague de critiques à l'encontre de l'IA.

Le dirigeant a déclaré qu'il y avait « tellement de cyniques » qui pensaient que l'IA était « décevante ».

Il a ajouté que « le fait que les gens ne soient pas impressionnés par le fait que nous puissions avoir une conversation fluide avec une IA super intelligente... me laisse sans voix ».

Microsoft a été vivement critiqué pour avoir misé davantage sur l'IA à la suite des récentes révélations sur l'orientation prise par Windows 11, et la réponse à cela est de combattre le feu par le feu, du moins pour le PDG de l'IA de l'entreprise.

Windows Central a signalé que Mustafa Suleyman s'était exprimé sur X et avait déclaré qu'il n'était pas impressionné par les détracteurs de l'IA.

Concernant les récentes réactions négatives aux avancées prévues en matière d'IA pour Windows 11, notamment l'intégration d'agents IA dans le système d'exploitation, Suleyman s'est plaint : « Bon sang, il y a tellement de cyniques ! Ça me fait rire quand j'entends les gens dire que l'IA est décevante. J'ai grandi en jouant à Snake sur un téléphone Nokia ! Le fait que les gens ne soient pas impressionnés par le fait que nous puissions avoir une conversation fluide avec une IA super intelligente capable de générer n'importe quelle image/vidéo me laisse sans voix. »

Oui, les progrès de l'IA, ou des modèles linguistiques à grande échelle (LLM), depuis l'arrivée fracassante de ChatGPT ont été impressionnants. Il est indéniable que la vitesse des développements de l'IA sur les ordinateurs de bureau et les téléphones a été vertigineuse, et qu'il se passe des choses assez incroyables.

Même les gens ordinaires qui ne sont pas du tout férus de technologie comprennent rapidement que ChatGPT (ou Gemini, ou Copilot, etc.) peut être un outil bien plus puissant que Google pour répondre à leurs questions et satisfaire leurs besoins. (Bien sûr, Google a désormais intégré l'IA dans ses résultats de recherche, précisément pour cette raison). Ou encore pour créer une image spectaculaire à partir de rien, comme le mentionne Suleyman.

Mais peut-on se contenter de parler des aspects positifs, sans évoquer les nuages sombres qui composent toutes les inquiétudes et les doutes autour de l'IA ?

Analyse : Microsoft doit renforcer la confiance

(Image credit: Microsoft)

Il existe bien sûr des craintes générales concernant l'IA, à savoir que nous allons trop vite et que nous causons des dégâts. Que nous n'en faisons pas assez pour garantir la sécurité et mettre en place des garde-fous, tout en nous concentrant trop sur les possibilités offertes par l'IA. (Et quand je dis « nous », je fais bien sûr référence à ceux d'entre nous qui gagnent énormément d'argent grâce à l'IA, aux applications associées et au matériel connexe).

Ces préoccupations générales s'appliquent bien sûr à l'IA dans Windows 11, mais des critiques plus spécifiques visent la nouvelle initiative de Microsoft visant à intégrer davantage l'IA dans son système d'exploitation pour ordinateurs de bureau.

Il s'agit principalement du fait que Microsoft se concentre sur une IA « peu impressionnante » (des termes plus sévères ont été utilisés) pour promouvoir les nouvelles fonctionnalités de Windows 11, alors que le système d'exploitation laisse encore beaucoup à désirer.

Par exemple, certaines fonctionnalités de base font défaut (déplacement de la barre des tâches hors du bas de l'écran) et Windows 11 est régulièrement affecté par des bugs et des problèmes étranges.

Comment pouvons-nous avoir confiance en Microsoft pour bien gérer l'IA – et faire en sorte que les agents exécutent des tâches parfois complexes, tout en préservant notre confidentialité et notre sécurité – alors que même les éléments de base de l'interface de Windows 11 fonctionnent mal régulièrement (recherche lente, explorateur de fichiers, menu contextuel bizarre... ?

C'est ce qui est « décevant » dans les processus de développement logiciel et d'assurance qualité de Microsoft, qui s'appliquent également à ces agents IA dont les ramifications s'étendent à Windows 11 et à vos fichiers (auxquels vous avez bien sûr donné l'autorisation d'accéder à l'agent, je tiens à le préciser, mais l'IA accède tout de même à certains contenus).

Un autre problème majeur est que les démonstrations de Copilot, en particulier les récentes campagnes marketing, ont été décevantes. L'utilisation pratique de l'IA ne correspond pas à la théorie, comme nous l'avons vu dans une récente vidéo de Copilot (en anglais) essayant d'aider un utilisateur à modifier la taille du texte dans Windows 11, où il bute sur un certain nombre de points et se trompe carrément sur plusieurs choses. Il est franchement déroutant que le service marketing de Microsoft ait laissé cette vidéo être diffusée, et il est révélateur qu'elle ait désormais été supprimée.

Compte tenu des démonstrations ratées et de la nature globalement décevante de Copilot dans Windows 11 jusqu'à présent (la plupart des premières fonctionnalités d'IA étant principalement axées sur des applications créatives, qui ne sont pas du goût de tout le monde), est-il surprenant que beaucoup de gens ne soient pas très enthousiastes ? Ou que certains soient carrément hostiles lorsqu'ils en ont assez des bugs, des dysfonctionnements vraiment étranges de Windows 11 et de la promotion incessante des autres services de Microsoft dans le système d'exploitation ?

Sans oublier la polémique autour de Recall en raison d'un manque de réflexion et d'une mauvaise planification pour une fonctionnalité IA qui touche profondément à la vie privée.

Pour certaines personnes, tout cela a créé un climat de méfiance quant à la capacité de Microsoft à maîtriser l'IA et a renforcé la crainte que le « serpent » de ces agents ne parvienne à s'échapper de son conteneur de sécurité grâce à une faille qui finisse par dévorer tous leurs fichiers.