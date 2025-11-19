Un dirigeant de Microsoft subit une avalanche d'insultes après avoir célébré l'évolution de Windows vers un système d'exploitation avec plus d'IA

L'annonce par Microsoft de son « système d'exploitation agentique » a immédiatement suscité de vives critiques en ligne.

Les utilisateurs craignent que les invites IA ne perturbent les outils de productivité et le fonctionnement des logiciels Office essentiels.

Beaucoup ont exprimé leur frustration face à l'intégration forcée du cloud qui perturbe leurs flux de travail Windows habituels.

Microsoft a récemment tenté de présenter son système d'exploitation Windows comme évoluant vers un « système d'exploitation agentique », conçu pour combiner les services cloud, l'IA et la gestion des appareils dans une expérience unifiée. Cependant, cette annonce s'est rapidement retournée contre l'entreprise, suscitant une vague de protestations.

L'annonce, faite par le président de Windows & Devices, Pavan Davuluri, visait à mettre en avant des fonctionnalités destinées à améliorer la productivité intelligente et à soutenir les entreprises pionnières.

Cependant, cette publication a déclenché une vague de réactions négatives, dont beaucoup exprimaient leur frustration face à ce qu'elles considéraient comme des outils d'IA imposés et des dépendances inutiles au cloud.

Les utilisateurs des réseaux sociaux rejettent l'intégration forcée de l'IA

Davuluri a mis en avant le prochain événement Microsoft Ignite comme une vitrine pour les nouvelles fonctionnalités Windows.

Le dirigeant a décrit les fonctionnalités destinées à transformer les flux de travail grâce à des appareils connectés et à une productivité améliorée par l'IA.

Malgré cela, les utilisateurs lambda ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces fonctionnalités pourraient être automatiquement déployées sur toutes les installations Windows, même pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'utilisation d'outils IA avancés.

Les réactions négatives sur les réseaux sociaux se sont concentrées sur la perception que Windows donnait la priorité à l'intelligence artificielle plutôt qu'au contrôle des utilisateurs.

De nombreux commentateurs ont fait valoir que les invites constantes de l'IA et les suggestions automatiques pourraient perturber les flux de travail établis.

Les utilisateurs ont souligné que les outils de productivité devraient faciliter les tâches sans créer d'étapes supplémentaires ni d'interruptions.

Beaucoup ont fait remarquer que les opérations essentielles des logiciels bureautiques, telles que l'édition de documents et la gestion de feuilles de calcul, pourraient être perturbées si des fonctionnalités basées sur l'IA étaient imposées sans option claire de désactivation.

Plusieurs réponses suggéraient que Linux ou d'autres plateformes alternatives pourraient être plus adaptées aux utilisateurs qui préfèrent une automatisation minimale et un contrôle direct du système.

Si les critiques étaient généralisées, certains observateurs du secteur ont noté que le concept d'« OS agentique » pourrait profiter à certaines organisations.

Les entreprises pionnières et celles qui recherchent une intégration plus poussée entre les outils d'IA, le cloud et la gestion des appareils pourraient trouver les mises à jour proposées avantageuses.

Pour ces utilisateurs, l'évolution de Windows promet de nouveaux outils de productivité qui pourraient rationaliser les opérations complexes et améliorer l'efficacité des flux de travail.

Les commentaires sur les réseaux sociaux suggèrent que les utilisateurs privilégient la stabilité, la fiabilité des logiciels Office et l'accès ininterrompu aux applications existantes plutôt que les fonctionnalités expérimentales.

Le défi pour Microsoft sera de trouver un équilibre entre les fonctionnalités avancées pour les entreprises et le maintien de la facilité d'utilisation attendue par la plupart des utilisateurs.

Via Tom's Hardware