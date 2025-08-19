Windows 11 mise tout sur l’IA, mais la fonction la plus attendue reste hors de portée

Windows 11 vient de recevoir une nouvelle version test dans le canal Release Preview

Elle comprend un bon nombre de fonctionnalités IA, mais une seule intéresse vraiment

Il s'agit de l'agent IA dans les Paramètres, qui est en cours de déploiement auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Malheureusement, il est réservé aux PC Copilot+

Windows 11 a également bénéficié d’une nouvelle préversion, et plusieurs évolutions autour de l’IA y sont présentes, comme une page d’accueil repensée pour Recall et une diffusion plus large de l’agent intelligent intégré à l’application Paramètres.

Il s’agit de la build 26100.506,1, proposée aux testeurs du canal Release Preview. Comme on pouvait s’y attendre, une grande partie des nouveautés liées à l’IA reste exclusive aux PC Copilot+.

L’un des ajouts majeurs concerne justement l’agent dans les Paramètres – un moteur de recherche en langage naturel permettant de trouver plus facilement les options recherchées. Cette fois, il est accessible sur les ordinateurs Copilot+ équipés de processeurs AMD et Intel.

Jusqu’ici, cette fonction n’était disponible que sur les PC Copilot+ dotés de puces Snapdragon X (architecture Arm). Elle fonctionne désormais sur l’ensemble de ces machines, même si elle reste limitée à Windows 11 configuré en anglais.

Toujours du côté des PC Copilot+, la fonction Recall – pour ceux qui l’ont activée, car elle n’est pas utilisée par tous – s’enrichit d’une nouvelle page d’accueil basée sur l’activité récente. Celle-ci met en avant les applications et sites les plus utilisés, ainsi que les derniers instantanés capturés, permettant de reprendre rapidement les tâches interrompues. En pratique, c’est une banque de raccourcis personnalisés qui facilite le retour vers les activités en cours.

À cela s’ajoute l’outil Click to Do (suggestions contextuelles générées par l’IA), désormais accompagné d’un petit tutoriel interactif. Celui-ci explique son fonctionnement et la manière dont il propose des raccourcis adaptés aux images ou aux textes.

Si ces évolutions sont réservées aux PC Copilot+, certaines nouveautés concernent tous les ordinateurs Windows 11. C’est notamment le cas des actions IA intégrées à l’Explorateur de fichiers. Ces raccourcis, similaires à Click to Do, s’appliquent à l’édition d’images ou à la synthèse de documents.

Avec les images (aux formats JPG et PNG) dans l’Explorateur, quatre nouvelles actions sont disponibles : une recherche visuelle sur le web, la suppression d’objets par IA dans l’application Photos, le floutage d’arrière-plan dans cette même application, et enfin la suppression complète de l’arrière-plan dans Paint.

En revanche, pour ce qui est du résumé de documents, une limite s’impose : un abonnement Microsoft 365 est nécessaire pour profiter de cette fonction IA.

Au-delà de l’intelligence artificielle, cette préversion apporte de nombreux correctifs et ajustements. Microsoft détaille l’ensemble de ces changements dans un long billet de blog.

Parmi les améliorations notables hors IA, les utilisateurs de Windows 11 en dehors de l’Europe peuvent désormais personnaliser totalement les widgets de l’écran de verrouillage (une option jusqu’ici réservée à l’Espace économique européen).

Enfin, Windows Hello – le système d’authentification sécurisé – bénéficie d’une interface revue, et un bug empêchant parfois la reconnaissance faciale a été corrigé. L’authentification par empreinte digitale est également plus fiable après une sortie de veille.

L’importance de l’intelligence artificielle

L’agent permettant de modifier les paramètres de Windows 11 s’impose comme l’une des applications les plus utiles de l’IA intégrée par Microsoft. Il est donc encourageant de le voir arriver sur des PC Copilot+ équipés de processeurs AMD et Intel. Mais cette avancée rappelle aussi que seuls les ordinateurs dotés d’un NPU puissant pourront en profiter.

Comme il s’agit du canal Release Preview, cette nouveauté devrait rapidement se retrouver dans la version stable de Windows 11 pour les machines compatibles.

Pour les autres utilisateurs, l’impression de passer à côté est bien réelle, même si ce sentiment dépendra de l’importance accordée aux fonctions d’IA.

Et il faut s’attendre à ce que Microsoft poursuive dans cette voie. Plusieurs dirigeants de l’entreprise ont récemment mis en avant le rôle clé de l’IA, mais aussi du cloud et des commandes vocales, dans l’avenir de Windows. Le message est clair : cette orientation ne fera que s’accentuer dans les prochaines années.