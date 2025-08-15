La nouvelle perle de Windows 11 qu’on espère ne jamais utiliser

Windows 11 : la mise à jour d’août est disponible

Elle apporte une nouvelle fonctionnalité pour récupérer un PC qui ne démarre plus

Un correctif important vient également résoudre les problèmes de stabilité rencontrés par les joueurs avec Windows 11 24H2

Windows 11 bénéficie d’une nouvelle mise à jour qui introduit des nouveautés bienvenues, dont une fonction inédite de récupération de PC et un correctif essentiel pour les joueurs.

Le correctif d’août pour Windows 11 24H2 (référence KB5063878) apporte la fonctionnalité Quick Machine Recovery (QMR), un ajout particulièrement apprécié, même si l’idéal reste de ne jamais avoir à l’utiliser.

Cette fonction, qui sera proposée à l’ensemble des utilisateurs de Windows 11 comme l’a souligné Windows Latest, est conçue pour aider à restaurer un ordinateur victime d’une panne au démarrage. Il s’agit de l’un des scénarios les plus problématiques en informatique, puisqu’il empêche l’accès au bureau et complique considérablement le diagnostic.

Dans ce type de situation, QMR offre une nouvelle option dans l’environnement de récupération Windows (Windows Recovery Environment), permettant au système d’envoyer via le réseau local des données de diagnostic à Microsoft. L’objectif est que ces informations servent à identifier la cause du problème et à appliquer automatiquement la solution.

En résumé, l’ordinateur se répare de lui-même : une idée séduisante, même si personne ne souhaite réellement se retrouver dans cette situation. Heureusement, ce genre d’incident reste rare.

Autre ajout notable de cette mise à jour pour les PC Copilot+ : l’arrivée du tout premier agent d’IA dans Windows 11. Baptisé « Windows Agent », il s’intègre à l’application Paramètres et facilite la recherche des options souhaitées grâce à une interaction en langage naturel. Il suffit de poser une question de manière conversationnelle pour que l’outil propose les réglages les plus pertinents.

Pour les autres PC Windows 11, une modification plus simple mais utile est prévue : la barre de recherche dans Paramètres est déplacée pour être mieux mise en évidence, centrée en haut de la fenêtre.

Cette mise à jour officialise aussi l’écran noir de la mort, une version modernisée du célèbre écran bleu, même si certains doutent de l’intérêt de ce changement.

Enfin, la mise à jour d’août corrige les problèmes de stabilité rencontrés dans certains jeux avec la version 24H2, un soulagement pour les joueurs. On note également un nouveau mode de disposition pour la manette dans le clavier virtuel du système.

Pour plus de détails sur cette mise à jour, il est possible de consulter l’aperçu publié fin juillet, quasiment identique à la version finale.

Une réparation express bien pensée ?

(Image credit: fizkes / Shutterstock)

La nouveauté la plus marquante pour l’ensemble des utilisateurs Windows 11 reste la fonction Quick Machine Recovery. Son utilité dépendra de sa fiabilité et de sa capacité à réellement résoudre les pannes au démarrage. Toute aide pour permettre à un PC d’atteindre le bureau reste précieuse.

Selon Windows Latest, qui a pu tester QMR, l’implémentation semble réussie, même si le média n’a pas pu reproduire un cas réel de panne au démarrage.

Lors des phases de test, Microsoft avait indiqué que QMR serait activé par défaut sur Windows 11 Home, ce qui paraît logique : cette option n’a que peu d’inconvénients pour un usage domestique, alors qu’elle peut éviter de sérieux tracas. Les utilisateurs professionnels auront, quant à eux, un paramétrage géré par leur service informatique.

Certains pourraient hésiter à envoyer des données vers Microsoft, mais comme il ne s’agit que d’informations de diagnostic permettant de redonner vie à un PC bloqué, la majorité des utilisateurs y verront un compromis acceptable. Sans activation par défaut, beaucoup ne sauraient même pas que la fonction existe, et ne pourraient pas en bénéficier en cas de panne critique.

Le correctif pour les jeux est également un point fort : plusieurs joueurs utilisant Windows 11 24H2 ont souffert de plantages récurrents dans des titres comme Fortnite, et cette mise à jour pourrait enfin résoudre ce problème. La version 24H2 a d’ailleurs été particulièrement difficile pour le public gamer.

Quant à l’agent d’IA, il représente un pas supplémentaire dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de Windows 11. Microsoft mise sur cette technologie pour enrichir la recherche, déjà améliorée par l’IA dans la barre des tâches. L’outil Recall pour les PC Copilot+ s’inscrit dans la même logique, même si son intérêt fait encore débat.