Windows 11 inaccessible ? Microsoft partage un nouveau conseil pour contourner les blocages

Microsoft a récemment publié de nouveaux documents d’assistance

Ces contenus proposent des conseils utiles pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés au moment de passer à Windows 11

Certains éléments se révèlent particulièrement pratiques à connaître, notamment pour comprendre pourquoi la mise à jour vers Windows 11 ne s’affiche pas immédiatement après le remplacement du processeur

Microsoft a récemment mis en ligne de nouvelles recommandations pour les utilisateurs de Windows 10 souhaitant migrer vers Windows 11 et confrontés à certaines incompréhensions.

Neowin a repéré deux documents d’aide relativement récents publiés plus tôt cette année. Ils abordent des problèmes susceptibles de survenir après une mise à niveau matérielle censée rendre le PC compatible avec Windows 11, ou encore l’apparition du message indiquant qu’un élément « nécessite votre attention ».

Le premier scénario est détaillé dans un article intitulé « vérification de la compatibilité après modification du matériel », destiné aux utilisateurs ayant effectué une mise à niveau pour répondre aux exigences accrues de Windows 11.

Il s’agit le plus souvent d’un changement de processeur – les modèles anciens posant souvent problème – ou de l’ajout d’un module TPM 2.0 (fonction de sécurité).

Quoi qu’il en soit, même après avoir installé une nouvelle pièce pour rendre l’ordinateur éligible, il se peut que Windows Update n’affiche toujours pas l’option de mise à jour. En clair, le système indique que la machine n’est pas compatible, malgré le composant tout juste remplacé.

Microsoft rassure néanmoins sur ce point. Selon l’éditeur, il peut s’écouler jusqu’à 24 heures avant que Windows Update actualise les informations de compatibilité. Ce délai permet au système d’intégrer le changement matériel avant de proposer l’accès à Windows 11.

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas attendre, il est possible de forcer manuellement cette actualisation via le Planificateur de tâches (comme précisé dans le guide), ou, plus simplement, de passer par l’application PC Health Check. Cette dernière reconnaît immédiatement le nouveau matériel installé, selon Microsoft.

Le deuxième document mis en lumière s’attarde sur le message « Ce qui nécessite votre attention » qui peut apparaître durant la procédure de mise à jour vers Windows 11. Un message peu clair qui peut bloquer l’installation.

Microsoft explique en détail les causes possibles de cette notification, y compris le message énigmatique « aucune action requise » qui l’accompagne parfois. Dans ce cas, aucune action ne peut être entreprise par l’utilisateur, mais le problème en question pourrait être résolu ultérieurement par Microsoft. Si cela se produit, la mise à jour sera proposée automatiquement. Il reste donc de l’espoir dans cette configuration.

Par ailleurs, Microsoft indique comment réagir si des « paramètres de confidentialité incompatibles » déclenchent l’alerte, ou si des logiciels non compatibles en sont responsables.

Mieux vaut tard que jamais

(Image credit: Shutterstock)

Ces précisions sont bienvenues, notamment en ce qui concerne le délai d’actualisation de Windows Update après un changement de matériel, lors d’une tentative de passage à Windows 11.

Ce point reste peu connu, et sans cette information (ce qui peut arriver facilement), un utilisateur ayant remplacé son processeur pourrait passer des heures à chercher une explication sur le web, sans comprendre pourquoi la mise à jour ne lui est toujours pas proposée. Sauf à avoir eu l’idée d’essayer l’application PC Health Check en plus de Windows Update. C’est donc clairement cette application qui représente l’option la plus simple pour déclencher rapidement la mise à niveau, une fois le nouveau composant installé.

Cela dit, ces informations auraient dû être disponibles depuis bien longtemps. Mieux vaut tard que jamais, certes, mais Microsoft aurait gagné à communiquer plus tôt sur ces aspects techniques, au lieu d’attendre aussi longtemps pour les documenter – probablement sous la pression de l’échéance de fin de support pour Windows 10, qui approche à grands pas.