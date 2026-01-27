Windows 11 détruit vos disques durs sans prévenir : Microsoft reconnaît le bug

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 publiée en janvier provoque un bug critique

Microsoft indique que celui-ci entraîne des échecs de démarrage, selon un « nombre limité de signalements »

En cas d’affectation, une récupération manuelle s’impose, et Microsoft affirme être en train d’enquêter sur cette anomalie

Windows 11 cache un autre bug sérieux dans la mise à jour de janvier. Et il s’agit d’un problème majeur : les PC touchés ne peuvent plus démarrer.

D’après Neowin, Microsoft a reconnu le bug via un message repéré sur les forums Ask Woody : « Microsoft a reçu un nombre limité de signalements indiquant que certains appareils ne parviennent plus à démarrer avec le code d’erreur 'UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME', après installation de la mise à jour de sécurité Windows de janvier 2026 (publiée le 13 janvier 2026) et des mises à jour ultérieures.

« Les appareils concernés affichent un écran noir avec le message “Votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer. Vous pouvez redémarrer.” À ce stade, le démarrage est bloqué et des étapes de récupération manuelle sont nécessaires. »

La bonne nouvelle, c’est que l’impact reste apparemment limité. Selon Microsoft, seules certaines machines sont touchées, en particulier celles fonctionnant sous Windows 11 versions 24H2 et 25H2.

Le revers de la médaille, c’est que le bug en question est sévère. Une récupération manuelle via l’environnement de récupération Windows (WinRE) sera nécessaire pour tenter de réparer le système et le rendre à nouveau fonctionnel.

Encore un bug, et une question évidente

(Image credit: Javidestock / Shutterstock)

La question à se poser est la suivante : que signifie réellement « limité » ? Cela suggère qu’un petit nombre d’utilisateurs sur Windows 11 25H2 et 24H2 sont touchés, mais Microsoft ne précise pas quelles éditions sont concernées (Home, Pro ou entreprises).

En consultant Reddit – souvent un bon indicateur des problèmes rencontrés par les utilisateurs –, un fil de discussion recense déjà sept signalements d’échecs de démarrage liés à cette mise à jour de janvier.

Un utilisateur précise : « Problème confirmé. Le PC ne démarre plus. La récupération a entièrement corrompu le disque de démarrage et une réinstallation complète a été nécessaire. » Un autre indique une « erreur de lecture du disque » et note que la tentative de réparation via l’environnement de récupération n’a pas permis de résoudre le problème. Un témoignage plus rassurant mentionne qu’une restauration système a suffi à faire redémarrer l’appareil. Il semblerait donc que certains parviennent à s’en sortir, même si tous ne sont pas aussi chanceux. (Il s’agirait principalement d’ordinateurs personnels, et non de postes professionnels.)

Aucun autre signalement n’a été repéré à ce stade, mais pour certains, cette mise à jour a clairement eu des conséquences lourdes. Certains évoquent même un correctif d’urgence publié par Microsoft – KB5078127 – qui permettrait de résoudre ce problème de démarrage. Toutefois, d’après les informations de Windows Latest, ce correctif n’est pas officiellement présenté comme une solution à ce bug spécifique. En revanche, il corrige divers problèmes provoquant des plantages d’applications sous Windows 11, notamment Outlook, et mérite donc d’être installé dans tous les cas. À noter que si la mise à jour de janvier a déjà été installée sans déclencher de bug, aucune inquiétude à avoir.

En revanche, les utilisateurs ayant repoussé l’installation à cause des nombreux bugs signalés ont peut-être intérêt à patienter un peu plus, le temps que Microsoft approfondisse son enquête (ce qui est en cours, selon Neowin).

Il est rare de déconseiller l’installation d’une mise à jour Windows 11 – surtout pour des raisons de sécurité –, mais ici, comme le dit un utilisateur Reddit, « les dégâts causés par la mise à jour ont été pires qu’un virus ». Une affirmation exagérée, certes, mais qui traduit bien le ressenti. Chacun devra trancher. Le bug semble rare, mais ce n’est pas une garantie que l’installation de la mise à jour de janvier ne causera aucun souci.

Aucune information n’a encore été donnée concernant un autre bug repéré dans cette mise à jour de janvier, qui empêcherait certains PC (notamment les modèles plus anciens) d’entrer correctement en veille.