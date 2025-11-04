Adieu Windows 10 : la ruée vers les Mac est lancée

Les ventes de Mac s’envolent alors que les utilisateurs Windows cherchent des alternatives

De nombreux PC ne peuvent pas faire tourner Windows 11 en raison de l’absence de la puce TPM 2.0

L’approche unifiée d’Apple entre matériel et logiciel séduit les utilisateurs de longue date de Windows

La fin de vie de Windows 10, survenue en octobre 2025, a provoqué une migration notable des ordinateurs sous Windows vers la gamme Mac d’Apple, selon plusieurs rapports récents.

Les chiffres publiés par Counterpoint Research indiquent que les livraisons mondiales de PC ont augmenté de 8,1 % au troisième trimestre 2025, avec une hausse de 14,9 % en glissement annuel pour les Mac d’Apple.

Pour les utilisateurs en quête de fiabilité, la plateforme Apple apparaît désormais comme un investissement plus sûr sur le long terme. La philosophie de conception intégrée de la marque, combinée à ses puces de la série M, a estompé la frontière entre les ordinateurs portables grand public et les meilleurs mini-PC destinés à un usage domestique ou professionnel.

Apple profite des choix stratégiques de Microsoft

De nombreux utilisateurs, autrefois fidèles aux ordinateurs portables Windows, optent désormais pour macOS au lieu de passer à Windows 11.

Ce basculement s’explique en grande partie par des limitations matérielles : certains modèles anciens, bien que toujours performants, ne peuvent installer Windows 11 en raison de l’absence de la puce TPM 2.0.

Plutôt que d’investir dans du nouveau matériel Windows, beaucoup préfèrent se tourner vers l’écosystème intégré matériel-logiciel d’Apple, quitte à devoir s’adapter à un nouveau système d’exploitation.

Lenovo reste le premier fabricant en volume, mais la croissance d’Apple se distingue car elle traduit une véritable bascule d’un écosystème à l’autre, et non un simple renouvellement d’équipement.

Des marques comme HP et Asus enregistrent également de légers gains, tandis que les livraisons de Dell reculent légèrement.

La progression régulière d’Apple laisse penser que la décision de Microsoft de mettre fin à Windows 10 a, de manière inattendue, renforcé son principal concurrent.

Le calendrier des dernières mises à jour MacBook, couplé à la réputation de stabilité de macOS, semble avoir offert à Apple un avantage décisif à un moment crucial pour les acheteurs de PC.

De nombreux professionnels auparavant fidèles à Windows adoptent désormais les MacBook Pro comme nouvelle station de travail mobile, mettant en avant leurs performances, leur autonomie et leur longévité.

Certaines entreprises testent également l’intégration des Mac dans des environnements mixtes, ce qui traduit une volonté croissante de s’émanciper de l’écosystème Microsoft.

Le choix entre Windows et macOS dépendra essentiellement des besoins spécifiques de chaque flux de travail. Les utilisateurs de logiciels Microsoft au bureau devront parfois s’adapter ou souscrire à des outils cloud.

Mais pour les profils créatifs ou les professionnels à la recherche d’un système fiable, l’écosystème Apple propose une expérience plus fluide, avec moins de problèmes de compatibilité et des mises à jour plus simples.

Même si Windows 11 reste une plateforme professionnelle solide, la rupture provoquée par l’abandon de Windows 10 a permis à de nombreux utilisateurs d’envisager d’autres options.

Reste à savoir si cette dynamique se traduira par un changement structurel durable ou si elle ne représente qu’une réaction ponctuelle, en attendant que Microsoft regagne la confiance de ses utilisateurs avec sa prochaine génération de PC.