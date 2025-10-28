Windows 10 s’effondre, les Mac explosent

Les livraisons mondiales de PC sont en hausse de 8 % au troisième trimestre 2025, portées en partie par la fin du support de Windows 10

Les Mac d’Apple s’en sortent particulièrement bien, avec une progression de 15 % sur un an

Les constructeurs de PC sous Windows ont également enregistré de solides performances, à une exception près

La fin officielle du support de Windows 10 devait inévitablement pousser une partie des utilisateurs à explorer d’autres pistes que celle proposée par Microsoft, à savoir Windows 11 — ce qui inclut non seulement Linux (souvent présenté comme une alternative), mais aussi macOS.

MacRumors a relevé que les ventes de Mac avaient bénéficié de cet abandon de Windows 10, comme le montrent les derniers chiffres publiés par Counterpoint.

Les statistiques du cabinet d’analyse sur les expéditions mondiales de PC indiquent une hausse significative de 8,1 % au troisième trimestre 2025, par rapport à la même période l’année précédente. Cette progression s’expliquerait en partie par l’arrêt de Windows 10, ainsi que par des « ajustements stratégiques de stocks » en lien avec les tarifs douaniers américains.

Apple figure parmi les grands gagnants, avec une hausse de 14,9 % des livraisons de Mac. Ce succès serait dû à de nouveaux modèles de MacBook bien pensés, ainsi qu’aux entreprises renouvelant leurs flottes de portables, devenues obsolètes à cause de Windows 10.

Les ventes de PC Windows 11 se portent bien également – à une grande exception près

Contrairement à ce que certains pourraient penser, la majorité des utilisateurs ne se tournent pas uniquement vers Apple. D’autres fabricants de PC s’en sortent très bien eux aussi. Lenovo arrive en tête avec une croissance de 17 % sur un an au troisième trimestre, devant les 15 % d’Apple, suivis de près par Asus avec 14 %. HP affiche également une progression de 10 %. Tous les grands acteurs du marché des PC sous Windows 11 ont ainsi enregistré de bonnes performances sur cette période — à une exception près.

Dell, à l’inverse, rencontre des difficultés, avec une baisse de ses livraisons de près d’un point de pourcentage sur un an, un contraste marqué par rapport aux autres grands noms du secteur.

Il s’agit là d’un rebond remarquable pour Apple, qui a connu des ventes difficiles l’an dernier. Au troisième trimestre 2024, les pertes enregistrées équivalaient presque aux gains réalisés aujourd’hui. La tendance s’est donc nettement inversée, avec une année 2025 marquée par une progression continue des ventes de Mac.

Du côté de Linux, certains acteurs ont profité de la situation pour tenter de convaincre les utilisateurs de Windows 10 — notamment ceux dont les machines ne sont pas compatibles avec les exigences matérielles de Windows 11. On observe ainsi quelques signes d’une migration vers Linux, ou vers certaines distributions spécifiques, mais les indices restent timides à ce stade.

L’analyse de Counterpoint met toutefois en avant une dynamique plus large : la montée en puissance des PC dits « AI PC », une tendance qui ne devrait vraiment s’accélérer qu’en 2027 selon le cabinet. Pour l’heure, les premières étapes sont franchies avec les entreprises qui commencent à acheter des ordinateurs portables capables de gérer des tâches d’IA localement, grâce à une puce NPU — comme c’est le cas des nouveaux MacBook et des PC Windows 11 Copilot+.

Parmi les processeurs appelés à jouer un rôle clé dans cette évolution figurent le futur Intel Panther Lake et le Snapdragon X2 Elite de Qualcomm, deux puces mobiles puissantes qui devraient contribuer à imposer les Copilot+ sous Windows 11 dans les premiers temps de cette « révolution » de l’IA.

À noter que selon une fuite, la puce M5 d’Apple surpasserait même la version « Extreme » du Snapdragon X2 Elite dans certains scénarios. Une annonce prometteuse pour les MacBook de nouvelle génération. Apple continue de faire progresser ses puces M à chaque génération, avec des gains de performances nets et constants.