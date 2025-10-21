À peine disparu, Windows 10 laisse place au chaos

L’environnement de récupération de Windows (Windows Recovery Environment) présente un bug majeur depuis la dernière mise à jour de Windows 11 version 25H2

Les souris et claviers USB ne fonctionnent plus en mode de récupération

Autrement dit, en cas de problème critique empêchant le démarrage du PC, il devient impossible de le réparer via ce mode dédié

Windows 10 a officiellement tiré sa révérence le 14 octobre dernier, après une décennie d’existence, incitant les utilisateurs à basculer vers Windows 11 ou à souscrire au programme de support étendu. Mais une faille introduite dans la dernière mise à jour de Windows 11 version 25H2 rend cette transition risquée.

D’après Tom’s Hardware, la mise à jour KB5066835 déployée pour Windows 11 25H2 a endommagé l’environnement de récupération. En conséquence, les périphériques USB tels que souris et claviers deviennent inopérants dans cet espace pourtant crucial.

Ce module est censé s’activer lorsque l’ordinateur ne parvient plus à démarrer, et permet d’identifier et de corriger la panne. Mais sans clavier ni souris, la récupération du système devient impossible.

Microsoft a réagi en indiquant travailler sur un correctif, attendu dans les prochains jours. Aucun calendrier précis n’a toutefois été annoncé.

Cette mise à jour a été diffusée le même jour que l’arrêt de support de Windows 10, une coïncidence fâcheuse pour ceux ayant choisi de migrer sans recourir au programme ESU (Extended Security Updates).

Ceux qui hésitaient encore à abandonner Windows 10 ne devraient pas être plus enclins à franchir le pas après l’apparition d’un bug aussi critique.

Ce dysfonctionnement vient s’ajouter à la longue liste de problèmes rencontrés par les utilisateurs de Windows 11, notamment un bug récent qui affecterait gravement les SSD. Autant d’éléments qui poussent certains à envisager des alternatives, comme la version allégée non officielle Tiny11… voire un passage à Linux.

Voilà précisément pourquoi tant d’utilisateurs suspendent les mises à jour Windows 11

De nombreux utilisateurs rencontrent des dysfonctionnements réguliers sur leur PC principal sous Windows 11 : bugs fréquents, blocages inexpliqués, et maintenant une panne du mode de récupération. Cela explique pourquoi tant de personnes repoussent l’installation des mises à jour aussi longtemps que possible, même si celles-ci finissent par s’imposer lors d’un redémarrage ou d’une extinction (ce qui est notamment le cas sur l’édition Windows 11 Home).

Voir un outil comme Windows Recovery devenir inutilisable est particulièrement frustrant, surtout lorsqu’il sert à restaurer le système ou à désinstaller une mise à jour problématique. Ce fut le cas lorsqu’un pilote Nvidia avait provoqué un écran noir au démarrage, forçant certains à utiliser ce mode de récupération pour revenir en arrière.

Si tous les systèmes d’exploitation finissent par rencontrer des bugs, la fréquence des incidents sur Windows 11 reste préoccupante, d’autant que certains rendent l’ordinateur totalement inutilisable.

Sans les contraintes imposées par les outils anti-triche dans des jeux comme Battlefield 6, qui empêchent leur bon fonctionnement sur SteamOS, le changement d’environnement aurait déjà été acté pour beaucoup. Reste à espérer que Microsoft publie rapidement un correctif.