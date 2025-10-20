Microsoft sur le point d’annoncer un changement majeur pour Windows 11

Microsoft a laissé entendre qu'une « grande annonce » était prévue pour demain

Quelle que soit la fonctionnalité en question pour Windows 11, elle semble conçue pour reposer un peu les mains

Tout porte à croire qu’il s’agira de réduire la saisie clavier, et les commandes vocales semblent être l’option la plus probable

Microsoft prépare visiblement une révélation majeure concernant Windows 11, et tout laisse penser qu’il sera question de reléguer le clavier au second plan – ou du moins de l’utiliser moins fréquemment.

Le site Windows Central a repéré un message énigmatique publié sur X (anciennement Twitter) par le compte officiel Windows, évoquant un repos bien mérité pour les mains des utilisateurs, avec à la clé une annonce importante ce jeudi 16 octobre.

Your hands are about to get some PTO 👋 Time to rest those fingers…something big is coming Thursday 👀October 14, 2025

Le lien avec la frappe au clavier est évident, et en réponse à un internaute affirmant apprécier son clavier, le compte Windows a répondu : « Aucun clavier n’a été maltraité. »

Cette communication prend tout son sens à la lumière de récentes déclarations de plusieurs responsables chez Microsoft, concernant les nouvelles façons d’interagir avec Windows 11.

David Weston, vice-président chargé de la sécurité de l’OS, a ainsi expliqué que, dans le futur, « naviguer à la souris et taper du texte paraîtra aussi archaïque à la génération Z que l’utilisation de MS-DOS ». À l’avenir, les commandes vocales et les interactions orales avec l’ordinateur devraient gagner en importance.

De son côté, Pavan Davuluri, vice-président de la division Windows et Appareils, a précisé : « Il sera possible de parler à son ordinateur tout en écrivant, dessinant ou interagissant avec une autre personne. L’ordinateur devra être capable de comprendre, de manière sémantique, l’intention de l’utilisateur. »

L'heure du vocal a peut-être sonné

(Image credit: Future / Jasmine Mannan)

Ces déclarations sur l’importance croissante de la voix dans Windows 11, combinées aux allusions à une utilisation réduite du clavier, semblent indiquer que Microsoft s’apprête à dévoiler une avancée majeure en la matière.

Les commandes vocales ont déjà beaucoup évolué sous Windows 11 – aujourd’hui, il est possible d’utiliser la dictée vocale presque partout où l’on peut saisir du texte.

Au-delà de la fonction « Accès vocal », Microsoft a aussi intégré la dictée dans Word, et cette dernière offre d’excellentes performances – il s’agit d’une version améliorée de la technologie de reconnaissance vocale issue de Dragon (déjà réputée à l’époque pour sa qualité).

Des progrès supplémentaires ont également été réalisés côté commandes vocales sur les PC Copilot+, ce qui laisse penser que les futures capacités pourraient être liées à l’intelligence artificielle – et peut-être nécessiter une puce NPU pour traiter les requêtes localement et en temps réel.

Reste à voir ce que Microsoft dévoilera, mais l’attente ne sera pas longue. De quoi attiser la curiosité sur ce que prépare l’éditeur.